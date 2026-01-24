  1. Woopets
  5. Seule dans un appartement pendant plusieurs mois, cette chatte édentée redécouvre le bonheur d'être aimée par une famille

Seule dans un appartement pendant plusieurs mois, cette chatte édentée redécouvre le bonheur d'être aimée par une famille


Le petit monde de Blair est devenu plus silencieux après que son adoptante a été victime d’un AVC. Seule dans un appartement pendant plusieurs mois, la chatte pouvait compter sur des amis bienveillants, qui la nourrissaient chaque jour. Mais elle ne pouvait plus vivre ainsi dans la solitude… C’est alors que l’association américaine Tails High est entrée en jeu.

© Tails High

« Elle a toujours cette expression, et on ne s'en lasse pas, confie l’association Tails High à la rédaction de Love Meow, bien qu'elle affiche ce sourire singulier, son histoire est avant tout une histoire de résilience. » La chatte « au sourire édenté », nommée Blair, a vécu seule dans un appartement pendant plusieurs mois, après que son adoptante bien-aimée a été victime d’un AVC et n’a pas pu rentrer chez elle.

Tous les jours, des âmes bienveillantes lui apportaient de la nourriture. Mais la solitude lui pesait, et la boule de poils esseulée regrettait l’absence d’un compagnon humain.

© Tails High

« Une expression adorable, que nous adorons »

Inquiète pour son avenir incertain, l’association Tails High a immédiatement agi après avoir pris connaissance de sa situation. À l’âge de 9 ans, la chatte a fait ses adieux au petit nid douillet qu’elle avait toujours connu, pour s’installer dans un foyer d’accueil.

Ses bienfaiteurs l’ont accueillie chaleureusement, et ont tout fait pour la mettre à l’aise. Couchages confortables, jouets, repas délicieux, petites attentions diverses… Blair, stressée à son arrivée, a vu tous ses besoins être comblés.

© Tails High

Loin de la solitude désormais, elle s’est détendue petit à petit et laissée aller aux marques d’affection. Elle désirait toute l’attention possible, comme pour rattraper le temps perdu.

« Elle a la drôle d'habitude de s'allonger tout en haut de son tas de jouets, comme si c'était son trône, indiquent ses sauveurs, elle se blottit sous les couvertures pour faire la sieste […]. Une fois en sécurité, Blair se frotte contre vos jambes pour attirer votre attention et redevient la petite boule d'affection qu'elle est vraiment. »

© Tails High

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, son sourire singulier est le résultat d’une intervention dentaire. « Cela lui a donné une expression adorable, que nous adorons », précisent ses anges gardiens.

© Tails High

Blair a retrouvé sa joie de vivre

Au cours des mois suivants, Blair a continué de s’épanouir et repris confiance en elle. Très sociable et affectueuse, elle accueillait chaque visiteur avec des miaulements joyeux. En plus d’apprécier l’attention des humains, la chatte adore s’amuser et a retrouvé son âme de chaton. Grâce au soutien de sa famille d’accueil, elle a retrouvé sa joie de vivre.

« Elle a traversé des moments difficiles, mais elle est prête à laisser derrière elle son passé solitaire et à passer ses années dans le foyer aimant auquel elle a toujours été destinée, conclut l’association, qui lui cherche des adoptants, elle a guéri doucement et a gardé le sourire malgré tout. »

A lire aussi : En achetant sa première maison, cette famille ne s’attendait pas à ce qu’un chat soit inclus avec

© Tails High

