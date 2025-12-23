En découvrant 2 chattes Bengals dans un élevage clandestin, elle accepte de les sauver sans imaginer l’ampleur de leurs problèmes de santé

Plutôt qu’un simple sauvetage, Hannah s’est retrouvée plongée au cœur d’une situation poignante, où 2 jeunes Bengals avaient désespérément besoin d’aide. Entre maladies graves, gestations surprises et soins de longue haleine, la Britannique a tout fait pour offrir une seconde chance à ces félines livrées à elles-mêmes.

Au Royaume-Uni, une femme prénommée Hannah avait vu un chat Bengal s’introduire chez elle en février 2025. Elle avait découvert grâce à sa puce qu’il appartenait à un habitant du quartier. En se rendant chez lui pour le lui restituer, elle a été choquée par ce qu’elle y a découvert.

L’individu en question élevait des Bengals dans des conditions déplorables. Elle voyait les chats enfermés dans des enclos et des cages insalubres, sans le moindre couchage. “Ils sentaient affreusement mauvais et les chats étaient entassés les uns sur les autres, partageant tous la même litière, raconte-t-elle à Newsweek . On m'a dit qu'ils ne se reproduisaient plus et que je pouvais prendre une femelle gratuitement si je le souhaitais, ce qui m'a intriguée (mais j'allais bientôt comprendre pourquoi).”

Ruby était malade et attendait des petits

Hannah avait d’abord refusé, avant de se raviser en pensant qu’elle pouvait sauver au moins l’un de ces malheureux félins. Elle y était donc retournée et avait rencontré une femelle, appelée Ruby par la suite. L’éleveur lui avait proposé d’en prendre une autre, sa fille appelée Roxy en l’occurrence. La jeune minette avait 7 mois. Elle avait l’intention de les sortir de cet endroit pour essayer de leur trouver des familles aimantes.

Les jours suivants, Ruby a commencé à éternuer du sang. Elle a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle était atteinte du coryza. Il a également découvert qu’elle était enceinte. Le diagnostic a amené Hannah à prendre la décision de garder Ruby pour la soigner.

Grâce aux traitements, les symptômes du coryza se sont atténués. Ruby se remettait à s’alimenter correctement et sa grossesse se passait bien.

“Le vétérinaire nous a annoncé qu'il ne restait à Roxy que 2 semaines à vivre”

Malheureusement, Roxy est tombée malade à son tour. Elle ne mangeait plus, son ventre gonflait et son urine contenait du sang. Malgré les traitements essayés par les vétérinaires, son état ne s’améliorait pas. Il s’est avéré qu’elle souffrait de la péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie virale grave.

“Nous sommes retournés chez le vétérinaire, qui nous a annoncé que si c'était la PIF, la maladie serait fatale et qu'il ne restait à Roxy que 2 semaines à vivre, se souvient Hannah. Ils ont également refusé de la soigner, car le traitement coûte environ 4 000 livres (4 500 euros) pour 84 jours de médicaments.”

Par ailleurs, tout comme sa mère, Roxy était enceinte. Le vétérinaire a suggéré de l’euthanasier, mais Hannah a catégoriquement refusé. Au lieu de cela, elle a fait ses propres recherches en ligne. Elle a discuté avec des propriétaires de chats ayant été soignés contre la PIF. Par chance, l’un d’eux avait des médicaments en surplus et les lui a proposés. Ce qui a permis à Roxy de voir son état s’améliorer sensiblement en quelques jours. Son adoptante a ensuite trouvé un vétérinaire ayant accepté de la traiter.

Ruby “adopte” le chaton de sa fille avant d’accoucher à son tour

Roxy a été la première à accoucher en mars 2025. Elle a donné naissance à un seul chaton, qu’elle avait du mal à nourrir. Heureusement, sa mère Ruby est venue à la rescousse, s’occupant du bébé et l’allaitant comme si c’était le sien.

Quelques jours plus tard, c’est elle qui a mis bas. Ses 3 chatons étaient en parfaite santé. Elle les allaités et élevés aux côtés de celui de Roxy.



Cette dernière a terminé son traitement et se porte nettement mieux. Outre les 2 chattes, Hannah a décidé de garder le petit de Roxy et l’un des chatons de Ruby. Elle les a appelés Sylvester et Bootsie. Les 2 autres ont été adoptés par des amis proches, qui lui donnent régulièrement des nouvelles d’eux.

