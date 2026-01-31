Un facteur essaie de livrer le courrier, mais un chat noir espiègle s’amuse à compliquer sa tâche (vidéo)

Certains chats adorent s’amuser avec leurs jouets, d’autres préfèrent la sieste… et puis il y a ceux qui inventent leurs propres jeux. Chaque matin, Frankie, un petit félin espiègle, guette l’arrivée du facteur et transforme sa distribution de courrier en véritable défi.

Le facteur qui livre le courrier chez Frankie, un malicieux chat noir de Long Beach en Californie (États-Unis), a bien du courage et de la patience : chaque jour, le minou prend un malin plaisir à compliquer sa tâche. Une amusante vidéo TikTok rélayée par Parade Pets en témoigne !

Retour à l’expéditeur

Si la boule de poils accueille le facteur avec enthousiasme, c’est qu’il a inventé un jeu à ses dépens. En effet, Frankie adore saboter sa distribution de courrier en renvoyant chaque enveloppe qui passe par la fente de la boîte aux lettres.

Dès qu’il l’entend monter les marches du perron, le minou est prêt à intervenir de l’autre côté du mur et prend son rôle très au sérieux.

D’autres vidéos du compte montre même qu’il aime tellement taquiner le facteur qu’il anticipe son arrivée afin de ne pas manquer son passage.

Un peu gênée par ce chaos, la maîtresse de Frankie a voulu se faire pardonner auprès de ce jeune homme patient en lui offrant ses cookies préférés.

« Un chat de garde »

Les différentes vidéos témoignant de l’étonnante habitude de Frankie ont récolté des milliers de commentaires. Nombre d’internautes se sont amusés de cette scène cocasse : « Je m'attendais à un chien qui aboie de façon effrayante, c'était tellement mieux » ou « Le facteur essaie d'expliquer à son patron qu'il a vu un chat de garde, et non un chien de garde. », ont-ils ainsi écrit.

© @frankieunsupervised / TikTok

Certains ont soulignés la ténacité du minou (« Il était tellement prêt, c'est à mourir de rire », « Frankie est un professionnel »...), tandis que d’autres ont partagé leurs anecdotes personnelles comme ce spectateur qui raconte : « Notre facteur a filmé notre chat en train de devenir sauvage pendant sa tournée, et il a montré la vidéo à ma mère. Elle était tellement gênée qu'elle a fait déplacer la boîte aux lettres hors de portée du chat. »

De toute évidence, Frankie n’est pas le seul minou à aimer jouer avec les facteurs…