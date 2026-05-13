Recouvert accidentellement de teinture rose, ce chat venant d'arriver au refuge trouve une nouvelle famille en seulement une semaine

Recueilli après une mésaventure insolite ayant teinté de rose son pelage blanc, un jeune chat a rapidement fait sensation au refuge. A peine une semaine plus tard, on lui a trouvé un nouveau foyer aimant.

Le refuge de l'association Great Plains SPCA, basé à Merriam dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), avait récemment accueilli un chat appelé Casper. La famille de ce dernier n'était plus en mesure de le garder.

A son arrivée, les bénévoles ont été surpris de constater que sa robe blanche était tachée de teinture rose. Ses anciens propriétaires ont expliqué que pendant que leur fille se teignait les cheveux, le félin avait plongé dans l'évier encore rempli de produit.



Great Plains SPCA

L'équipe de Great Plains SPCA a emmené Casper chez le vétérinaire. L'examen a été rassurant ; la solution s'est avérée non toxique et allait finir par disparaître avec le temps. Même en se léchant pour faire sa toilette, le chat ne courait aucun risque.

« Ce n’est pas quelque chose que nous allons lui enlever, car cela disparaîtra naturellement », indiquait Hathaway Maranda, vice-présidente de la philanthropie et de l'engagement de l'association, à The Dodo .



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« Casper le chat rose » a trouvé une nouvelle maison

Au refuge, le nouveau pensionnaire est vite devenu une petite star. Les bénévoles se sont mis à lui attribuer toutes sortes de surnoms amusants et affectueux. « Au lieu de "Casper le gentil fantôme", nous l'appelons "Casper le chat rose" », racontait Hathaway Maranda.

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Great Plains SPCA

« Je ne pense pas qu’il se rende compte [de sa popularité], ou alors il aime bien être au centre de l’attention, poursuivait-elle. Soit il n’en a aucune idée, soit il se dit : “Waouh, tout le monde me trouve trop mignon maintenant !” »

Toutefois, plus que son improbable couleur de pelage, c'est son caractère amical et plein de tendresse qui faisait qu'il était apprécié de tous.

Une semaine après son arrivée à la Great Plains SPCA, Casper a quitté le refuge par la grande porte, puisqu'il a été adopté.

« C’était vraiment un amour de garçon, et nous sommes tellement heureux qu’il ait trouvé un foyer aimant pour toujours », concluait Hathaway Maranda.

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Le conseil Woopets : que faire si un chat se retrouve couvert de teinture ?

Heureusement, dans le cas de Casper, la coloration rose n'était pas toxique. Néanmoins, toutes les teintures ne sont pas sans danger pour les chats. Voici les bons réflexes à avoir en cas d'exposition du félin à ce genre de produit ?