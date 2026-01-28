La joie de vivre de cet attachant chat atteint de nanisme s’exprime jusque dans sa démarche singulière (vidéo)
Avec sa silhouette menue et sa démarche si particulière, Tuesday ne laisse personne indifférent. Ce chat noir atteint de nanisme incarne à lui seul une forme de joie simple et communicative, prouvant que la singularité peut devenir une véritable source d’émotion et d’inspiration.
A première vue, Tuesday ressemble à beaucoup d’autres chats à la robe noire. Son regard est vif et alerte, et sa curiosité semble sans limites. Pourtant, lorsqu’il se met à courir, quelque chose retient immédiatement l’attention. Ses pattes courtes balancées sur les côtés et sa morphologie atypique lui donnent une façon bien à lui d’avancer, comme un mélange de trot, de dandinement et de bonds maladroits. L’ensemble lui confère une allure surprenante, mais aussi et surtout attendrissante.
Atteint de nanisme, Tuesday ne se déplace pas comme les autres félins de son âge. Ses pattes avant et arrière semblent parfois suivre leur propre cadence, créant un mouvement désynchronisé qui accentue son charme. Loin de constituer un handicap ou quelque chose qui serait de nature à le freiner, cette particularité fait partie intégrante de son identité. Il avance avec détermination, sans hésitation, comme s’il était parfaitement conscient que sa différence n’était pas un obstacle, mais simplement une autre manière d’être.
Ce qui touche le plus chez Tuesday, c’est l’absence totale de gêne ou de retenue. Il ne cherche pas à se cacher ni à compenser. Il court, explore et profite de son environnement avec un enthousiasme contagieux.
C’est ce dont on peut se rendre compte dans la courte vidéo ci-dessous, postée le 7 janvier 2026 sur le compte TikTok “@tuesdaythedwarfcat” qui lui est dédié et relayée par PetHelpful :
@tuesdaythedwarfcat
It’s a very unique run and a little wabi sabi. This is also what I imagine Tuesdays singing to himself ???? #tuesdaythedwarfcat #cattok #funnycatvideo #petlover #fyp? Hey! What? - iambannd
La même détermination depuis son plus jeune âge
Une autre vidéo (ci-dessous) montre Tuesday alors qu’il était encore chaton. En découvrant ces images, on comprend que cette démarche si singulière l’accompagne depuis toujours.
@tuesdaythedwarfcat
Our baby boy has come so far! Never in a million years did i think we’d have a cat with dwarfism. Raising a cat with special needs is a roller coaster of emotions, but every sleepless night has been worth it! Tuesday will be 8mo in just 2wks ???? #dwarfcat #tuesdaythedwarfcat #catsoftiktok #cats #funnycatvideo #catlover #cat? That’s So True - Gracie Abrams
Déjà tout petit, il se déplaçait avec ce même mélange de maladresse et de détermination. Au fil du temps, son corps a évolué - sans trop grandir - mais son tempérament est resté intact. Il s’est développé à sa façon, en conservant cette joie de vivre qui le rend si attachant aujourd’hui.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
