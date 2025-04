Ce chaton reste figé en découvreant qu’il est le sosie d’un personnage d’un célèbre film Disney (vidéo)

Cela fait seulement quelques mois que Mango, une adorable petite chatte blanche, est arrivée dans sa nouvelle famille. Son adoption devait essentiellement permettre d’égayer les journées de son grand frère Ringo qui commençait à s’enfoncer peu à peu dans la mélancolie.

On peut dire que la minette a rempli sa mission avec brio ! Depuis son arrivée, Ringo a en effet retrouvé une seconde jeunesse. Mango ne manque pas non plus de ravir l’ensemble de sa famille avec ses facéties et sa bouille à croquer. Récemment, la petite chatte est aussi devenue virale sur Instagram à cause de son adorable réaction à un extrait des « Aristochats » de Disney.

Un choc !

Immortalisée en vidéo avant d’être partagée en ligne, la scène montre Mango portant un magnifique ruban rose autour du cou. La petite boule de poils blanche est assise au pied de la télévision et regarde avec beaucoup d’intérêt l’écran. Et pour cause ! Sa maîtresse est en train de regarder le célèbre film d’animation de Disney « Les Aristochats » et son propre sosie vient d’apparaître à l’image ! Il s’agit bien évidemment de Marie, la petite chatonne blanche au nœud rose.

En apercevant sa jumelle dans un dessin animé, Mango semble particulièrement choquée et légèrement déconcertée. La légende de la vidéo inspirée de son point de vue exprime bien sa confusion : « Attends… pourquoi on se ressemble ?! »

Une ressemblance troublante

Relayée par CatTime, cette scène amusante a rapidement fait le tour d’Internet. De nombreux internautes l’ont notamment trouvée très mignonne. La plupart d’entre eux ont aussi été bluffés par la ressemblance entre Mango et Marie.

© @ringodanyan / Instagram

Certains ont même souligné que cette similitude n’était pas seulement physique, mais qu’elle concernait aussi l’attitude des 2 chatonnes. Le comportement de Mango, sa façon de remuer la queue avec élégance, leur laissent en effet penser qu’elle fait preuve de la même impertinence que le personnage du film. Comme l’a affirmé un autre spectateur : Mango est « une princesse Disney, c’est sûr ! »