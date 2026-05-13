« Trop affectueux », c'est l'excuse d'une famille pour ramener son magnifique chat noir au refuge (vidéo)
Ramené au refuge pour un motif improbable, Larry pourrait pourtant voir sa mésaventure prendre une tournure heureuse très rapidement. Une vidéo du chat noir, devenu malgré lui symbole d’un excès d’affection, a suscité un élan massif de soutien et de nombreuses demandes d’adoption.
Larry, un adorable chat noir de 5 ans, apparaît dans une vidéo TikTok sur le compte du refuge de la Humane Society Broward County, en Floride (Etats-Unis). On l'y voit assis dans l'un des espaces de la structure d'accueil, se tenant sagement derrière la vitre. On y découvre aussi et surtout sa triste histoire.
Le félin a récemment été ramené au refuge par ses adoptants au bout d'un petit mois. « Il ne sait pas ce qu'il a fait de mal », peut-on lire en légende de la vidéo que relaie PetHelpful. La raison de son retour ? Larry était jugé « trop affectueux ».
« Maintenant, Larry observe le monde depuis l'intérieur de la pièce des chats, espérant recevoir attention et amour », poursuit la Humane Society Broward County dans son post.
« Il ne souhaite rien de plus que d'être près de son humain »
Dès que quelqu'un rejoint le chat à l'intérieur, ce dernier s'empresse de lui donner de la tendresse sans compter. « Il ne souhaite rien de plus que d'être près de son humain », assure l'association floridienne, qui précise également qu'il s'entend très bien avec les humains, qu'ils soient enfants ou adultes, ainsi qu'avec ses congénères.
La publication a fait réagir de nombreux internautes. Plusieurs d'entre eux ont même fait part de leur souhait de l'adopter. Son séjour au refuge ne devrait donc pas être bien long.
Les responsables de la Humane Society Broward County s'emploieront tout de même à choisir le meilleur foyer possible pour Larry pour qu'il n'ait pas à vivre une nouvelle déception.
@humanebroward
He doesn’t know what he did wrong? ???????? 5-year-old Larry is the ultimate love bug, but sadly this is exactly why he was returned to our shelter after being adopted last month ???? Now, Larry watches from inside the cat room, waiting for attention and love ?????? Once we go inside, he’s ready to make it very clear how much love he has to give. Larry wastes no time rubbing against you, crawling into your lap, and showering you with affectionate headbutts ???? Larry is a loving, affectionate cat who adores attention and wants nothing more than to be close to his person ?? He’s good with adults, children and other cats! Larry is looking for a true cat-lover where his cuddly nature and loving personality will be cherished. If you’re looking for a devoted companion who will greet you with love every day, Larry is ready to steal your heart ???? If you can’t adopt, please share ???? To meet Larry at the Humane Society of Broward County, complete a pre-adoption application on our website (link in bio) and then stop by. The shelter opens daily at 11:00 a.m. and is located at 2070 Griffin Road, Fort Lauderdale. For questions, call 954-989-3977.? original sound - Humane Society Broward County
Le conseil Woopets : comment gérer un chat « collant » au quotidien ?
Un chat particulièrement affectueux n’est pas forcément « pot de colle » par caprice ; il exprime souvent un grand besoin de sécurité et de lien avec son humain. Quelques habitudes simples permettent de l’aider à se sentir bien sans renforcer une dépendance excessive :
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- Instaurez des moments d’attention réguliers (jeux, câlins…) plutôt que de répondre systématiquement à toutes ses sollicitations.
- Encouragez son autonomie avec des jouets interactifs, des cachettes et des zones en hauteur où il peut s’occuper seul.
- Evitez de le repousser brusquement lorsqu’il réclame de l’affection. Mieux vaut rediriger doucement son attention vers une activité.
- Si le comportement devient soudainement excessif (miaulements constants, anxiété, impossibilité de rester seul…), un bilan vétérinaire peut être utile pour écarter un stress important ou un trouble de santé.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
2 commentaires
Invité a écrit : Auj.
Qu'il prenne une peluche, il souffrira moins de son abandon,honteux.
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Invité a écrit : Auj.
C'est le rêve un chat affectueux ...qu'ils prennent une peluche
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