Une pharmacienne entend du bruit dans son grenier et découvre avec stupeur une chatte et ses 3 nouveaux-nés

Intrigués par un bruit suspect provenant de leur grenier, Ann et son mari étaient loin de se douter qu’il s’agissait d’une portée de chatons nés à peine quelques jours auparavant. Leur mère les y avait soigneusement cachés, mais ne parvenait plus à les rejoindre. Une association est intervenue rapidement pour les secourir.

Ann Mason est une pharmacienne de 61 ans qui travaille et vit à Liskeard, ville des Cornouailles dans le sud-ouest de l’Angleterre. Elle et son mari Tyler ont eu une énorme surprise en découvrant 3 chatons nouveau-nés chez eux, dans leur grenier. Un récit rapporté par le média local Cornish Times.

Quelques jours plus tôt, la sexagénaire avait remarqué une chatte écaille de tortue enceinte qui errait dans son quartier, mais elle n’y avait pas repensé. Elle ne s’attendait pas à ce que ce même animal fonde une famille juste au-dessus de sa tête.

Par la suite, Tyler a entendu du bruit provenant de sous le toit de leur maison, qui avait été endommagé récemment après le passage de la tempête Eunice. Au départ, le couple pensait que ses 2 chiens s’y étaient faufilés, mais ce n’était pas le cas.

Alors qu’ils se demandaient encore ce qui se passait, une femme a sonné à leur porte. Elle tenait la chatte repérée par Ann Mason dans les bras, mais cette dernière n’avait plus son gros ventre. La dame leur a expliqué qu’elle avait suivi le félin jusqu’à leur domicile pour tenter de comprendre ce qui la tracassait.

C’est là que Tyler et son épouse ont pu se rendre compte que la malheureuse chatte avait mis bas dans le grenier et qu’elle n’arrivait plus à rejoindre sa progéniture. Il fallait secourir les chatons au plus vite car ils avaient besoin d’elle, mais le couple ne savait pas comment procéder. Ann et Tyler ont appelé le vétérinaire, qui leur a suggéré d’en informer une association locale, le Cats Protection’s Cornwall Adoption Centre.



La famille de nouveau au complet et en sécurité

L’organisation a envoyé l’un de ses bénévoles. Après de longues recherches, Jason Reading, 35 ans, a finalement pu localiser les chatons, que leur génitrice avait cachés derrière la couche de mousse isolatrice. 2 femelles et un mâle qui n’avaient encore qu’une semaine et leur cordon ombilical encore attaché à l’abdomen.



Ils ont été remis à leur mère, dont le propriétaire a été identifié. Les 4 chats enfin réunis et en sécurité ont ainsi retrouvé leur foyer.

