Une chatte admise en famille d’accueil avec ses chatons prend peu à peu confiance en elle et apprend à se reposer sur les humains

Colette n’avait sans doute jamais connu la sécurité et le confort. Peu après avoir donné naissance à ses chatons, elle s’est retrouvée au refuge. Ne s’y acclimatant pas et restant extrêmement méfiante, la chatte a finalement été confiée à une famille d’accueil. Ce fut un moment fort, marquant la suite d’un parcours beaucoup plus joyeux.

Colette et ses chatons souffraient d’un rhume lorsqu’ils étaient au refuge, ce qui n’a pas facilité la prise en charge. La petite famille restait blottie dans un coin et n’osait pas aller à la découverte de ce qui l’entourait. Cernant bien la situation, Heidi Shoemaker, à la tête du refuge Foster Kitten Mama, a décidé d’ouvrir son foyer à ces boules de poils dans le besoin.

@fosterkittenmama / Instagram

Une transition difficile

Durant le trajet qui la menait vers la maison d’Heidi, Colette était apeurée. La chatte maigre et ses petits tout aussi faméliques ont éprouvé des difficultés à s’adapter à la vie dans cette nouvelle maison qui serait la leur pour quelques temps. Le premier réflexe de la tribu a été de se cacher dans un coin. Colette a également trouvé refuge dans la litière durant la première nuit, accompagnée de plusieurs de ses petits. Certains d’entre eux se sont tout de même aventurés un peu plus loin, vers les jouets mis à disposition par la mère d’accueil.

Heidi confiait à Love Meow : « Les bébés ont passé la majeure partie de leur vie dans un espace minuscule du refuge. Ils sont très heureux d’avoir des jouets et ont rapidement compris quoi en faire ».

@fosterkittenmama / Instagram

Une première approche concluante

Colette quant à elle est restée sur la réserve. Elle est sortie progressivement de sa cachette, s’endormant parfois dans un endroit différent de la pièce. Un jour, Heidi lui a proposé à manger et la chatte a accepté, elle en a même redemandé. Dans les jours suivants, la chatte a compris qu’elle pouvait faire confiance à la main qui lui avait tendu de la nourriture. La mère d’accueil détaillait : « Elle fait des progrès chaque jour. Il suffit de s’asseoir calmement avec elle, de lui donner des friandises et d’essayer de se rapprocher un peu plus chaque jour ».

@fosterkittenmama / Instagram

Au fur et à mesure de la prise en charge, toute la petite famille a repris du poids. Le plus petit de la portée pesait 227 grammes, alors qu’il aurait dû atteindre le kilo à son âge.

« Elle sera une chatte merveilleuse »

Colette et ses petits sont définitivement sur la bonne voie. Lorsque la santé des uns et des autres sera stabilisée, Heidi compte bien trouver des familles définitives pour tout ce petit monde. Elle exprimait à propos de la courageuse maman chat : « Je suis reconnaissante qu’elle ait eu la stabilité, la chaleur et le calme ».

@fosterkittenmama / Instagram