Ce chat sans abri fatigué par l'errance a fait confiance à une inconnue, elle lui a offert bien plus qu’un refuge

Eddie a longtemps vécu au jour le jour, luttant pour trouver de quoi se nourrir et s’abriter, jusqu’à sa rencontre avec Donna. Grâce à elle, ce chat a enfin eu une chance d’en finir avec ce pénible quotidien et de goûter au bonheur.

Donna, alias « @feralcatcolony » sur Instagram, croit dur comme fer à l’efficacité des campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien auxquelles elle participe et qu’elle promeut chez elle, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Parallèlement, elle s’assure que les chats errants qu’elle rencontre ne manquent de rien.

Récemment, elle nourrissait justement une colonie de félins des rues quand un habitant lui a parlé d’un matou livré à lui-même qui avait élu domicile dans le jardin d’un voisin.



Donna

Donna s’est rendue sur les lieux et a trouvé le chat en question. Il portait un vieux collier. Elle a commencé à lui proposer de la nourriture pour gagner sa confiance. Le chat était affamé et ne se faisait pas prier pour vider sa gamelle. Son pelage était trop mince pour le protéger des rigueurs hivernales et en mauvais état, surtout au niveau de la queue.

« Il est maintenant en sécurité »

Au bout de quelques jours, il a accepté les caresses de sa bienfaitrice. Celle-ci a même pu le débarrasser de son collier.



Donna

Donna est revenue avec une caisse de transport. Elle y a placé une boîte de nourriture pour l’attirer à l’intérieur, et il y est entré sans opposer la moindre résistance. Ce moment marquait officiellement la fin de l’errance pour le chat, qu’elle a décidé d’appeler Eddie. « Il est maintenant en sécurité et hors de la rue », disait-elle à Love Meow.



Donna

Eddie était ravi de profiter du confort et du calme d’une maison. Il a même apprécié le bain que Donna lui a donné. Une fois propre et séché, il s’est frotté tendrement contre Donna.



Donna

Son caractère amical, il l’a aussi exprimé à l’égard de Randy, le mari de Donna. Eddie était clairement prêt pour l’adoption.

En quête d’une famille pour toujours pour le chat, la bénévole n’a pas eu à chercher bien loin. Quand elle l’a emmené chez le vétérinaire, Eddie a séduit une employée de la clinique prénommée Krista.

« Il a comblé un vide dans mon cœur »

Propriétaire d’un autre chat et de 3 chiens, Krista a demandé à l’accueillir quelque temps pour voir s’il pouvait s’entendre avec ses animaux.

Avant de partir, Eddie a sauté sur le lit pour rejoindre Randy et se frotter la tête contre son épaule. Il s’est ensuite blotti contre Donna. C’était, en quelque sorte, une manière de les remercier.

Krista

Chez Krista, le chat s’est parfaitement intégré à la petite meute. L’adoption a été officialisée. « Il a comblé un vide dans mon cœur dont, honnêtement, je ne savais pas qu'il allait pouvoir l’être », a confié sa nouvelle propriétaire.