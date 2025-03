Une adoptante donne une chance à un chat de refuge décrit comme "non affectueux" et découvre sa vraie personnalité (vidéo)

A l’époque où il vivant dans un refuge, un chat appelé Cloak avait la réputation de ne pas se montrer affectueux. Une jeune femme a, malgré tout, décidé de lui donner sa chance, et elle ne l’a pas regretté.

Le meilleur ami de Mallika Chandaria, qui habite New York, est un adorable chat tuxedo répondant au nom de Cloak.

Elle l’avait adopté en 2019 au refuge ASPCA de Boston, dans l’Etat du Massachussetts. « J'ai toujours su que je voulais adopter un animal, raconte la jeune femme à Newsweek. Il y a tellement d’animaux beaux et aimants qui ont été abandonnés ou sauvés de mauvaises situations pour diverses raisons. Je ne supporte pas l'idée qu'ils soient dans de petites cages ou dans des environnements inconfortables. »



@cloakthecat / TikTok

En rencontrant Cloak dans la structure d’accueil en question, elle avait appris de la part du personnel qu’il n’était pas du genre à exprimer son affection et qu’il n’aimait pas qu’on le porte. Mallika Chandaria savait toutefois, au fond d’elle, qu’il n’en était rien, qu’il avait énormément d’amour à donner et qu’elle était prête à lui en offrir en retour.

En fait, c’est l’ancien propriétaire du chat qui avait dit aux bénévoles qu’il n’était pas affectueux. Peut-être n’avait-il pas pris le temps de mieux le connaître…

« Il est venu sur mes genoux pour se blottir contre moi »

Mallika Chandaria avait été déçue dans un premier temps, car on lui avait signifié qu’une famille avait déjà l’intention de l’adopter. Elle avait tout de même laissé ses coordonnées au refuge, au cas où. 3 jours plus tard, l’association l’avait appelée pour lui annoncer que la famille en question ne s’était pas présentée. « Le reste appartient à l'histoire », dit-elle.

Son nouvel ami félin n’a pas tardé à démentir la mauvaise réputation qu’on lui prêtait. « Dès les premiers jours, il est venu sur mes genoux pour se blottir contre moi, relate sa maîtresse. Il exposait son ventre, me léchait la main comme un chien et se comportait en garçon si doux et aimant. Tous ceux qui le rencontrent en tombent amoureux ».

La vidéo ci-dessous, postée sur le compte TikTok qui lui est consacré, offre un petit aperçu de la tendresse dont il est capable :

