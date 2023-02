Une jeune femme porte secours à un chat errant, puis finit par se prendre d’une grande affection pour lui (vidéo)

Le jour où Lucky a croisé la route d’Alyssa, à Orlando (États-Unis), il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Il a quitté la rue pour le toit chaleureux de sa bienfaitrice, et depuis, il est le plus épanoui des matous !

Alyssa DeHart a l’habitude de porter secours aux animaux en détresse. Cette jeune femme, originaire d’Orlando, en Floride, a récemment accueilli sous son toit le petit Lucky. Elle l’a d’abord repéré en train de rôder autour de son immeuble, et tenait à lui offrir un nid plus chaleureux.

Une première approche pleine d’amour

« Un soir, je me suis donné pour mission de l’héberger, car il allait faire très froid. Je l’ai cherché partout dans les buissons, l’ai appelé avec une voix douce, et il s’est tout de suite approché de moi » confie-t-elle à Love Meow. On dirait bien que Lucky a su dans l’immédiat qu’il pouvait faire confiance à Alyssa.

Toute l’affection que lui donnait sa bienfaitrice a fait de lui le plus heureux des matous. « Dès qu’il est entré dans ma maison, il réclamait des caresses et ronronnait à tout bout de champ. Je n’arrivais pas à croire qu’il soit si câlin », se souvient-elle.

Dans ce contexte, Alyssa a pu examiner l’état de santé du félin. Elle a vite remarqué qu’il avait le visage et les oreilles couverts de croûtes, ainsi qu’une morsure à la patte. Il a été confié à un vétérinaire dès le lendemain, et lors de ce rendez-vous, ses propriétaires ont été identifiés grâce à sa puce électronique.

Or, ces derniers n’ont pas souhaité récupérer leur chat. « Ils m’ont proposé de le garder et de lui offrir une maison chaleureuse », chose qu’Alyssa a acceptée. De toute façon, elle était déjà complètement tombée sous le charme de Lucky, et l’a gardé avec grand plaisir.

Ils ne se quitteront jamais

Le félin a été « soigné comme un roi ». Il se porte à merveille dans son nouveau foyer et a enfin eu ce qu’il voulait : un toit, et une personne aimante à ses côtés. « Je pense qu’il sait qu’il a été sauvé, et qu’il est reconnaissant d’avoir l’opportunité de vivre à l’intérieur », déclare sa bienfaitrice.

A lire aussi : Un chat s’incruste à la conférence de presse de l’équipe de football colombienne de 2e division (vidéo)

Alyssa ignore de quoi ont été faites les premières années de la vie de Lucky, mais elle promet que le reste de son existence sera « rempli d’un amour infini ».