Une chatte privée d'une oreille et un chat borgne deviennent inséparables après leur adoption par la vétérinaire qui les a soignés

En accueillant successivement 2 chats blessés chez elle et à plusieurs années d'intervalle, une vétérinaire installée aux Emirats Arabes Unis ne s’attendait pas à voir naître un lien aussi fort entre ses protégés. Leur complicité grandissante l’a finalement poussée à les adopter tous les 2, qui forment désormais un duo aussi singulier qu’inséparable.

Un chaton femelle de 5 semaines avait été admis à l'USVC Veterinary Centre, une clinique vétérinaire à Dubaï. La jeune chatte, appelée Teresita par la suite, avait une oreille en moins et présentait des plaies profondes sur le visage, d'après The Dodo .

« Personne ne savait ce qui lui était arrivé », raconte le Dr Louise-Anne Manasco, vétérinaire à l'USVC, sur Instagram.

Cette dernière avait décidé d'accueillir Teresita chez elle. Le but était de lui permettre de poursuivre sa convalescence et de grandir dans de bonnes conditions avant de lui trouver un adoptant.



one_eared_teresita / Instagram

L'état de santé de la féline s'était considérablement amélioré et, au fil du temps, ses liens avec sa bienfaitrice s'étaient renforcés. Si bien que Louise-Anne Manasco et son mari avaient fini par l'adopter.

Quelques années plus tard, la vétérinaire a accueilli un autre chat blessé. Le matou à la robe tuxedo, qu'elle a nommé Potito, souffrait d'une infection oculaire si sévère que l'oeil atteint a dû être retiré chirurgicalement.

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Elle ne savait pas comment Teresita allait réagir à l'arrivée d'un congénère. Les premiers jours, la chatte se montrait prudente, voire méfiante à l'égard de son semblable. Son attitude a toutefois changé en quelques semaines. Elle et Potito ont commencé à se rapprocher, avant de devenir totalement inséparables.



one_eared_teresita / Instagram

« L'amour guérit »

Ils sont devenus très affectueux l'un envers l'autre, jouent ensemble et se toilettent mutuellement. Il n'en fallait pas plus pour amener Louise-Anne Manasco à succomber une fois de plus à la tentation du « foster fail » en adoptant Potito à son tour.

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« Ce sont les meilleurs amis du monde », écrit la vétérinaire sur Instagram. Elle les surnomme le « duo parfaitement imparfait ».

Se disant « heureuse qu’ils s’entendent bien et qu’ils soient là l’un pour l’autre », Louise-Anne Manasco conclut en rappelant que « l'amour guérit ».



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