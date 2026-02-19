Cette chatte errante mal en point s'arrête devant une pharmacie en quête d'aide et son appel au secours a été entendu

Jad était en grande détresse. Epuisée par l'errance et ses problèmes de santé, cette chatte cherchait désespérément une main tendue et pensait la trouver dans une pharmacie. En fin de compte, ce n'est pas le personnel de cette dernière qui l'a sauvée, mais une âme bienveillante, la fondatrice d'un sanctuaire pour félins en difficulté. Le destin de la minette a basculé à la minute où elle l'a rencontrée.

A Casablanca (Maroc), une chatte errante au pelage en très mauvais état et visiblement malade avait pris l'habitude de s'arrêter devant une pharmacie, demandant qu'on lui vienne en aide.



The Dodo

Meryem, fondatrice du refuge local Casablanca Kitty Club, en avait été informée et est tout de suite intervenue. « J'avais le cœur brisé, car il était clair qu'elle avait eu une maison par le passé. Je ne pouvais pas la laisser dans cette situation », raconte-t-elle à The Dodo .

Elle qui rencontre de nombreux chats souffrant de pathologies diverses dans les rues leur consacre sa vie depuis qu'elle a ouvert son sanctuaire.



The Dodo

Elle a décidé d'appeler la féline Jad et l'a emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier et son équipe ont dû la raser en raison du trop grand nombre de nœuds et de l'extrême saleté de sa fourrure.



The Dodo

Un diagnostic effrayant, mais l'espoir renaît

Grâce aux soins reçus, elle semblait se porter mieux et mangeait plutôt bien. Néanmoins, quelques jours plus tard, Jad a brusquement cessé de s'alimenter et commencé à s'isoler.

Inquiète, Meryem l'a ramené à la clinique vétérinaire. Les analyses de sang ont révélé que la chatte était atteinte de la péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie virale très grave. Elle peut même être mortelle si elle n'est pas prise en charge à temps.

Jad a commencé à suivre un traitement sous forme d'injections. Par chance, son organisme y a bien réagi et son état de santé s'est amélioré.



The Dodo

Son pelage a repoussé, elle a repris du poids et retrouvé son énergie. Tous les jours, Meryem la promène pendant une heure dans le jardin, où elle peut s'offrir un bon bain de soleil, profiter de l'air frais et jouer en toute sécurité.



The Dodo

Lorsqu'elle sera totalement rétablie, sa bienfaitrice espère lui trouver une famille aimante pour la vie.

A lire aussi : Un chat doit aider son petit frère humain à devenir propre, mais les choses ne se passent pas comme prévu