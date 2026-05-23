Ce chat insiste pour commencer la journée avec son petit frère humain et être le premier à le saluer (vidéo)

Tous les matins, Oliver, un chat tigré, tient absolument à accompagner sa maman humaine dans la chambre de Colt, son petit frère. Pour lui, il est hors de question de commencer la journée sans l’avoir salué le premier. Grâce à une vidéo diffusée sur Instagram par sa maîtresse, on peut découvrir l’adorable réaction de l’enfant et de son meilleur ami.

C’est sur le compte Instagram de l’utilisatrice @cathydavismomlife que la séquence a été diffusée le 21 avril dernier. Et celle-ci est particulièrement adorable, puisqu’on y voit Oliver, le chat tigré, se précipiter vers son meilleur copain, qui n’est autre que Colt, le fils de sa maîtresse.

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« Il faut commencer la journée par un moment avec son meilleur ami »

Le petit garçon se tient là, tout juste réveillé, la tétine coincée entre les lèvres et attendant patiemment l’arrivée de son ami qui vient lui dire bonjour. À grand renfort de câlins et de coups de tête délicats, le félin salue comme il se doit son petit frère humain. C’est bien simple, sa maman n’aurait pas pu réveiller Colt sans lui, comme le précise le texte accompagnant la vidéo, relayée par le média Cat Time : « Oliver ne m’a pas laissée entrer dans la chambre de Colt pour le réveiller sans lui ce matin. »

cathydavismomlife / Instagram

Un rituel qui a du sens

S’il frotte sa joue contre le visage de Colt, ce n’est pas seulement pour lui dire bonjour ou le câliner. Ce comportement typiquement félin a une signification bien particulière et un but précis. En effet, les chats possèdent des glandes odorantes situées sur leur museau et la truffe, qui diffusent des phéromones. Le fait de se frotter contre quelqu’un lui permet de marquer son territoire et de revendiquer la personne comme faisant partie de sa famille. Ainsi, en ayant ce réflexe à l’égard de Colt, Oliver lui exprime une marque d’affection, mais lui indique également qu’il est l’un des siens. Et le fait que Colt réagisse en attendant patiemment la caresse de son chat est un signe de grande confiance envers son ami félin. Leur réaction adorable a suscité de nombreux commentaires de la part des internautes, qui ont été plus de 132 K à appuyer sur la mention « j’aime ». Parmi eux se trouvent ceux-ci : « Il marque son territoire », « La façon dont il se prépare à recevoir le coup de tête/frottement. », « Trop mignon ! Le petit fait partie de la colonie du chat ! ». Et lorsqu'on voit les autres vidéos présentes sur le compte de sa maîtresse, on ne peut douter une minute du fait qu'Oliver considère Colt comme son petit frère humain et qu'il ressent un amour profond à son égard.

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Ce geste, appelé « head-bunting », signifie à l’humain qui le reçoit qu’il fait partie du clan du chat et qu’il l’accepte comme étant l’un des siens. Entre deux chats, ce rituel est tel un « bonjour » lancé entre deux humains. Cela a également pour but de propager les phéromones du félin. En effet, nous l’avons vu, la truffe, le museau, mais aussi les commissures des lèvres ou le menton, sont pourvus de glandes odorantes sécrétant ces phéromones. Ainsi, un simple frottement est une forme de communication olfactive, puisqu’il permet de déposer ses sécrétions, et donc son odeur, sur la personne ou l’objet qu’il marque.