« Tout s'est passé si vite », un chat disparu parcourt 24 km en étant coincé sous une voiture avant d'être secouru

Olaf, un chat d’intérieur âgé de 4 ans disparu depuis quelques jours de son domicile situé à Braintree en Angleterre, a survécu à un périple dangereux. Sa maîtresse, Hazel Ohler, avait tout tenté pour le retrouver sans succès, et était loin de s’imaginer ce qu’il lui était arrivé. En effet, coincé sous le véhicule de la responsable de l’association Cats Protection, le chat a parcouru 24 km avant d’être secouru…

C’est en arrivant sur le parking de l’association Cats Protection située dans l’Essex (Angleterre), qu’Abigail Harrison a constaté, grâce à l’une de ses collègues, la présence d’Olaf, un chat âgé de 4 ans. Alors qu’elle garait son véhicule, le félin a surgi de sous le capot et se précipitait sur le parking quand la collègue l’a attrapé, comme on peut le découvrir grâce à la vidéo de télésurveillance du parking. « Ma collègue Bex Prentice est arrivée juste après et a repéré un chat qui était tombé de ma voiture », déclarait Abigail, la responsable de Cats Protection à la BBC. « Elle [Bex] a bondi hors de sa voiture et a attrapé le chat, tandis que Maddie Newbury, une autre membre de l'équipe, a saisi une cage de transport pour le mettre en sécurité avant qu'il ne se précipite dans la circulation dense. Tout s'est passé si vite », précisait encore Abigail.

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Un périple de 24 km

Le chat a aussitôt été pris en charge par les membres de l’association qui ont procédé à la vérification de sa puce afin de l’identifier. Sa propriétaire était une femme de 55 ans résidant à Braintree, nommée Hazel Ohler. Olaf avait disparu depuis 4 jours, sans que sa maîtresse ait réussi à le retrouver. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le retrouver : nous avons mis des affiches, partagé des appels à témoins sur les réseaux sociaux et même organisé une équipe de recherche pour fouiller les garages et les jardins », précisait-elle dans des propos relayés par le média People . « J’ai laissé sa litière dehors et j’ai mis de la nourriture et une couverture de mon lit dans l’espoir qu’il repère l’odeur. Mais comme les jours passaient sans aucun signe de lui, j’ai commencé à perdre espoir. »

Par chance, il a été retrouvé par les membres de Cats Protection qui pensent que le chat, perdu, avait trouvé refuge sous le capot de la voiture avant de parcourir 24 km. « Tout s'est passé si vite », déclarait Abigail Harrison. « Il a dû se glisser sous le capot ou dans le passage de roue près de chez moi et s'est endormi. »

« Je n'en croyais pas mes oreilles quand Cats Protection m'a appelée pour me dire qu'ils l'avaient retrouvé sain et sauf, surtout quand j'ai appris qu'il s'était retrouvé à des kilomètres de chez lui, coincé sous une voiture. »

Press Association via AP Images / People

Une expérience traumatisante, mais une fin heureuse

« Olaf est un chat peureux qui peut avoir peur de sa propre ombre, alors cela a dû être très traumatisant pour lui », expliquait encore Hazel.

Par chance, il est sorti de ce dangereux périple sain et sauf, même s’il était effrayé.

Si sa maîtresse ne peut que se réjouir d’avoir retrouvé son chat, Cats Protection en profitait pour rappeler l’importance de l’identification des animaux de compagnie. Sans sa puce, Olaf n’aurait sans doute pas pu être rendu à sa maîtresse. « Je suis tellement reconnaissante envers l’équipe de Cats Protection d’avoir pris soin de leur visiteur inattendu et de nous l’avoir rendu si rapidement. »

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Press Association via AP Images / People

L’info Woopets : comment s’assurer qu’aucun animal n’est coincé sous le capot de sa voiture ?

Que ce soit en hiver lorsque les températures baissent ou en dehors de cette saison, il peut arriver que de petits animaux, comme un chat, par exemple, trouvent refuge sous le capot de votre voiture. Lorsque la véhicule est à l’arrêt, cela ne représente aucun danger pour l’animal, mais une fois en circulation, sa vie peut être gravement menacée. Pensez donc à vérifier qu’aucun animal n’est coincé avant de prendre la route. Pour ce faire, tapez sur le capot ou donnez un léger coup de klaxon afin de le déloger.