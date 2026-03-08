Alors qu'ils envisagent de retirer les avis de recherche, leur chatte introuvable depuis 120 jours refait surface

Disparue pendant 4 mois en plein hiver, une chatte a finalement été retrouvée à seulement 800 mètres de chez elle grâce à la vigilance d’une voisine. Amaigrie mais en bonne santé, Elanor a pu regagner son foyer, pour le plus grand soulagement de sa famille.

Kate et James Scales, ainsi que leurs 2 filles, habitent le quartier de Woodbrook à Charlottesville en Virginie (Etats-Unis). Leur famille compte également plusieurs chats, dont une femelle écaille de tortue appelée Elanor. « Elle nous vient de la rue. Elle vit avec nous comme chatte d'intérieur, mais je pense qu'elle a toujours eu la bougeotte », explique sa propriétaire à Cville Right Now .

Les Scales avaient recueilli et adopté Elanor en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Peu après, ils avaient découvert qu'elle était enceinte. Elle avait donné naissance à 4 chatons. Ils en avaient gardé un, appelé Mystery, et trouvé des familles aimantes pour les autres.



James Scales / Cville Right Now

La minette avait déjà fugué par le passé, disparaissant pendant 7 semaines au printemps 2023 avant de rentrer. Elle a récidivé récemment, mais son absence s'est prolongée et, contrairement à la fois précédente où elle avait été vue à plusieurs reprises, elle n'a donné aucun signe de vie.

Elanor s'est volatilisée durant la période d'Halloween 2025. Ses humains l'ont cherchée partout et ont placardé de nombreuses affiches dans le quartier. Sans résultat. L'hiver est arrivé et leurs inquiétudes n'ont fait que s'intensifier avec le froid qui sévissait durement.

Les Scales ont commencé à perdre espoir, au point d'envisager de retirer les avis de recherche, mais se sont finalement ravisés.

Ils ont eu raison de ne pas baisser les bras. Le matin du lundi 2 mars 2026, soit 120 jours après la disparition d'Elanor, celle-ci a été vue par une voisine, Chelsea Ann Kaihoi, à environ 800 mètres de la maison de ses propriétaires. Elle l'a aussitôt signalé sur Facebook. « Elle miaulait beaucoup et s'approchait de plusieurs maisons du quartier », indiquait-elle dans son post.

« Je me suis accroupi, j'ai tendu la main, je l'ai appelée par son nom, et elle s'est approchée »

Chelsea Ann Kaihoi a ensuite vu la chatte derrière sa maison. « J'ai échangé des SMS avec ma voisine qui m'a dit l'avoir vue sur son porche ce matin. Puis je l'ai aperçue devant la porte d'un autre voisin. On aurait dit qu'elle cherchait un moyen d'entrer » détaille-t-elle auprès de Cville Right Now.

Une heure plus tard, après avoir fini de nourrir ses chats, James Scales a vu la publication en question sur son téléphone et s'est tout de suite rendu sur les lieux.

A lire aussi : "Il s’est invité dans mon appartement et m’a adoptée", un chat errant maigre et blessé décide de forcer son destin

« Elle était dans une allée, raconte le père de famille. Je l'ai appelée et j'ai fait quelques pas vers elle. Elle a reculé, alors je me suis arrêté. Je me suis accroupi, j'ai tendu la main, je l'ai appelée par son nom, et elle s'est approchée. Je l'ai prise dans mes bras. »

Examinée par un vétérinaire, Elanor avait perdu un demi-kilogramme et avait des acariens auriculaires, mais était globalement en bonne santé. Les Scales sont soulagés de l'avoir ramenée à la maison.