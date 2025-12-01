Devenue agressive à cause du stress, cette maman chat se métamorphose totalement dès son arrivée en famille d'accueil

La vie au refuge est une épreuve pour tous les animaux. Ceux, comme Macadamia, qui ont connu une vie en famille, supportent encore moins cet environnement. Cette maman et ses 3 petits ont eu de la chance car une semaine après avoir atterri au refuge, ils ont rencontré une bénévole désireuse de leur venir en aide.

Le refuge était un environnement visiblement stressant pour cette féline qui avait mis bas quelque temps plus tôt, racontait Love Meow. Elle a pu quitter cet endroit car les bénévoles se sont aperçus qu’elle n’était pas à son aise. Cet accueil en famille a été l’occasion d’un bel épanouissement, notamment à travers la reconnaissance des besoins des uns et des autres.

@newkittensontheblock / Instagram

Une maman exemplaire

La vie au refuge était anxiogène pour cette adorable chatte qui a commencé à montrer des signes d’agressivité alors qu’elle était reconnue pour sa gentillesse. Son transfert, avec ses 3 petits, vers une famille d’accueil a été une révélation.

La féline s’occupait parfaitement de ses chatons, répondant à leurs besoins de façon très naturelle. Installée dans une chambre spacieuse, toute la petite famille a bénéficié de l’attention de la bénévole, Jennifer, ayant souhaité les accueillir chez elle.

Jennifer a été marquée par le doux caractère de Macadamia, qui ronronnait sans cesse et cherchait définitivement l’attention des humains de son entourage.

@newkittensontheblock / Instagram

Une autonomie rapide

Bien éduqués, les chatons ont été autonomes à l’âge de 5 semaines, parvenant à se nourrir d’aliments solides. Pour autant, leur maman est restée présente pour les aider pour la suite de leur développement.

Pour Jennifer, ces premières semaines de vie sont essentielles, et c’est sans doute là que le « besoin d’accueil » est le plus présent. En effet, la maman féline a pu se reposer grâce à la présence de la bénévole, prête à assurer pour alléger Macadamia.

Un avenir prometteur

Big Mac, Macintosh, le plus réservé, et leur sœur Macaron, ont dévoilé leurs personnalités très joueuses. Aussi câlins que leur maman, ils ont rapidement montré des signes d’affection eux-aussi.

Macadamia, décrite comme une maman « enjouée et très aimante », a mené sa mission jusqu’au bout. Elle s’apprête à prendre son indépendance en rejoignant une famille, la sienne, qui se chargera de ses besoins personnels.

@newkittensontheblock / Instagram

« Définitivement prête à se retirer de la maternité », ses chatons vont aussi prendre leur envol dès lors qu’ils seront prêts.

Jennifer est plus que satisfaite de cette prise en charge très réussie, qui nous rappelle toute l’importance d’une intervention précoce auprès des familles de félins.