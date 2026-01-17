Elle voulait une copine pour sa chatte câline, elle se retrouve avec une tornade incontrôlable à la maison (vidéo)

Craquer pour un 2e chat peut sembler naturel quand le premier a tout du compagnon idéal, mais la réalité réserve parfois des surprises. Sur Instagram, une propriétaire a partagé avec humour le contraste saisissant entre ses 2 amies félines.

Adopter un animal de compagnie est une merveilleuse expérience lorsque l’on s’y est dûment préparé. Les liens qui se créent sont extrêmement forts et procurent des émotions hors du commun. En lui offrant autant d’amour et en en recevant de sa part, on ne peut que se sentir comblé, mais aussi tenté d’en adopter un 2e. Ce qui est une très bonne idée, non seulement pour permettre au premier d’avoir de la compagnie, mais aussi pour donner la possibilité au nouveau de connaître la vie de famille, lui aussi. A condition, bien entendu, d’être certain de pouvoir assurer leur bien-être et de répondre à tous leurs besoins.

La personne qui gère le compte Instagram “@livingthebestcoco” a justement eu envie d’avoir une seconde chatte après avoir été totalement conquise par la première. Elle pensait certainement vivre les mêmes moments de douceur avec la nouvelle venue, mais cela n’a pas vraiment été le cas.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a partagée le 17 décembre 2025 et que relaie Newsweek . La voici :

“Mon premier chat parfait qui m’a donné envie d’en avoir un second”, indique ainsi le texte incrusté, alors que l’on découvre la première chatte, sa robe tigrée et son caractère câlin. On la voit blottie contre sa maîtresse, recevant ses caresses ou encore couchée sur le dos pour profiter d’un bain de soleil, complètement détendue.



livingthebestcoco / Instagram

Ces moments de tendresse contrastent avec ceux qui suivent, cédant effectivement la place à une ambiance nettement plus “rock’n’roll” ; la plus jeune chatte vient embêter son aînée qui, agacée, réagit en lui donnant des coups de patte. Ce qui ne l’empêche pas de revenir à la charge.

livingthebestcoco / Instagram

“Elles sont toutes les 2 parfaites”

“Le second chat est toujours le plus fou”, indique leur propriétaire en légende dans une note d’humour.

La vidéo a amusé et attendri de nombreux internautes, et suscité de multiples commentaires. L’un d’eux est particulièrement touchant : “Elles sont toutes les 2 parfaites, mais chacune à sa manière”.

La jeune chatte a grandi et s’est assagie depuis. Une 3e est même venue agrandir la famille. S’appelant Coco, Lucy et Luna, les félines se partagent désormais la vedette de ce compte Instagram qui rassemble 11 000 followers.