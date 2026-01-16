Cette chatte qui boite semble blessée à la patte mais n'est en fait qu'une "excellente actrice" avide d'attention (vidéo)

Les félins ont plus d’un tour dans leur sac pour capter notre regard, et Pesto en est l’illustration parfaite. Cette chatte tabby n’a rien d’une timide. Entre mises en scène touchantes et miaulements stratégiques, elle sait exactement comment tirer profit de chaque instant pour déclencher câlins, friandises et éclats de rire.

Certains parmi nos compagnons à fourrure sont vraiment prêts à tout pour avoir toute notre attention, allant même jusqu’à jouer la comédie. Pesto n’est assurément pas la moins en vue dans ce domaine. Elle a même un talent inouï, qui continue de susciter l’admiration (et les rires) de sa propriétaire Meg Valenti même si elle en a bien l'habitude depuis le temps.

Habitant Chicago (Etats-Unis) et âgée de 29 ans, Meg Valenti ne connaît pas l’âge exact de Pesto, mais il se situerait autour de 5 ans. Elle avait sauvé cette chatte à la robe tigrée de l’errance.



@_______marge_______ / TikTok

Un jour, elle et son fiancé Jake Calthorpe avaient remarqué que Pesto levait la patte et ne semblait pas pouvoir s’appuyer dessus. Inquiets, ils avaient fait venir une amie vétérinaire qui, après l’avoir examinée, les avait rassurés en leur annonçait que le membre ne souffrait d’aucune lésion et qu’il était parfaitement fonctionnel. En fait, cette chatte se comportait simplement en “excellente actrice”. En d’autres termes, elle faisait mine d’avoir mal pour avoir l’attention de sa maîtresse.

Cela est devenu une routine quasi quotidienne pour la chatte ; elle soulève la patte et regarde son humaine droit dans les yeux pour l’attendrir. Lorsque cela ne suffit pas, elle n’hésite pas à grimper sur son épaule.

“Ses pitreries nous apportent tellement de joie”

En outre, quand elle a faim, Pesto le fait savoir en émettant des miaulements particulièrement forts.

“Ses pitreries nous apportent tellement de joie, confie Meg Valenti à Newsweek . Dès que nous avons su qu'elle n'était pas vraiment blessée, c'est devenu assez drôle.”

“C'est l'animal le plus affectueux que j'aie jamais rencontré, et le plus gourmand, poursuit-elle. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'attention et des friandises.”

Meg Valenti a posté le 15 décembre 2025 une vidéo sur TikTok montrant Pesto à l'œuvre. Elle est devenue virale, totalisant 1 million de vues. La voici :

A lire aussi : Chaque jour, ce chat de refuge s'assoit pendant des heures au même endroit dans l'espoir de voir arriver sa famille idéale (vidéo)