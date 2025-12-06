Jugé parfait mais boudé à cause de sa maladie, le sida du chat (FIV), ce chat affectueux attendait simplement qu'on lui laisse une chance

A 4 ans, Pharaoh s’est retrouvé au refuge avec l’espoir de trouver une famille aimante. Malheureusement, son séjour s’est prolongé, car il était positif au virus de l'immunodéficience féline, soit le sida du chat. Plusieurs personnes n’ont pas pu l’adopter à cause de cela, notamment puisqu'il risquait de contaminer les autres félins du foyer. Puis, sa chance a finalement tourné.

Pour beaucoup, Pharaoh est le chat parfait. Il est doux, affectueux, gentil et fidèle. Pourtant, il a passé du temps au refuge West Norfolk Cat Centre de l’association Cats Protection. Sa personnalité n’était pas la cause de cela, mais il était porteur d’une maladie qui rendait son adoption plus difficile. En réalité, il avait simplement besoin de trouver une personne compréhensive et aimante.

« C’est une beauté, mais c’est la FIV+ qui me rebute », commentait un internaute sous une publication Facebook présentant l’animal. La FIV correspond au virus de l’immunodéficience féline, soit le sida des chats. Comme pour les humains, il n’impacte pas la qualité de vie de l’animal, ni sa longévité, bien qu’il faille rester précautionneux.

Un chat contaminé ne pourra donc pas aller dehors comme il le souhaite, car il risque de transmettre la maladie à d’autres chats et qu’il est susceptible de tomber plus facilement malade. À part cela, les boules de poils positives mènent une vie totalement normale. Tristement, pour certains adoptants, il s’agit d’un frein.

West Norfolk Cat Centre

Il a aussi le droit à sa chance

« Beau », « adorable », mais malade, c’était la tare de Pharaoh. Certaines familles n’avaient pas la possibilité de l’adopter, car d’autres chats vivaient déjà dans la maison. D’autres craignaient qu’ils ne vivent pas assez longtemps à cause de la maladie et beaucoup n’étaient pas intéressés par le félin, tout simplement.

Cependant, à côté de ces personnes, une femme a eu un véritable coup de foudre pour l’animal. Et comme les choses sont bien faites, toutes les conditions étaient réunies pour qu’elle puisse l’accueillir. Elle ne s'est pas posé beaucoup plus de questions, surtout après l’avoir rencontré. En effet, la bienfaitrice a eu un coup de foudre pour lui et l’a ramené chez elle quelques jours plus tard.

Depuis, elle est infiniment reconnaissante de l’avoir dans sa vie et d’avoir pu lui offrir une seconde chance : « Il m’apporte beaucoup de joie », assurait-elle.