Une jeune chatte British Shorthair retrouve une nouvelle famille après avoir survécu envoi par colis postal de la part de son propriétaire

Une chatte a été sauvée in extremis après avoir été enfermée dans un paquet destiné à être expédié en Allemagne depuis l'Autriche. Identifié et traduit en justice, l'auteur présumé des faits a été condamné à une peine de prison avec sursis, tandis que Shana, la victime féline, a trouvé une nouvelle famille aimante.

En Autriche, un homme a dû s'expliquer devant le juge après la découverte d'une chatte lui appartenant dans un colis qui était sur le point d'être expédié en Allemagne. Il aurait lui-même placé la féline dans le paquet en faisant passer le contenu pour un instrument de musique, rapportait Der Spiegel .

L'intéressé, âgé de 20 ans, a comparu le 1er avril 2026 devant le tribunal pénal régional de Vienne pour acte de cruauté envers Shana, sa chatte British Shorthair.



Photo d'illustration

Les faits remontent à l'an dernier. Il avait sollicité le service de collecte à domicile de la Poste autrichienne pour l'envoi d'un paquet vers le territoire allemand. Le carton était scellé par du ruban adhésif, et il avait affirmé qu'il contenait une guitare.

La malheureuse Shana s'était ainsi retrouvée prisonnière du colis jusqu'à son arrivée du centre logistique de Hagenbrunn, au nord de Vienne. C'est là qu'elle avait été découverte et secourue par les employés.

Ces derniers ne s'étaient pas contentés de la mettre en sécurité ; ils lui avaient également donné de l'eau et de la nourriture, avant de la confier à la fourrière locale.

Une enquête menée par le personnel des services postaux avait permis d'identifier l'expéditeur du paquet et donc propriétaire de la chatte. Il habite le quartier d'Ottakring, dans l'ouest de la capitale autrichienne.

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Shana a été adoptée

Le prévenu a tenté de se défendre en criant au complot et en accusant l'agent postal venu chercher le colis d'avoir volé la chatte. Il a également déclaré qu'il était en situation de stress au moment de l'incident.

Des propos qui n'ont pas convaincu lors de son procès. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais il aurait l'intention de faire appel.

Quant à Shana, elle est saine et sauve et désormais entre de bonnes mains, puisqu'on lui a trouvé une nouvelle famille.