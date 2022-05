Un chat parcourt plus de 480 km enfermé dans un colis expédié par son propriétaire

La passion des chats pour les boîtes en carton n’est pas un scoop. Un propriétaire aurait dû vérifier deux fois avant de scotcher et d’expédier son colis ! Sa chatte s’était confortablement installée dedans pour faire sa sieste. Une mésaventure qu’ils sont tous deux loin d’oublier.

Sanny, une chatte au goût prononcé pour les cachettes qu’offrent les boîtes en carton, vit avec son propriétaire à Hagen, en Allemagne. En avril 2022, son maître a laissé un colis ouvert dans le salon avant de réexpédier la pièce automobile qu’il contenait à l’autre bout du pays. Sanny, peu soucieuse du détail, s’est alors confortablement installée à l’intérieur pour faire sa sieste de l’après-midi.

Une expédition par inadvertance

Le propriétaire de Sanny est revenu plus tard terminer sa tâche. Il a fermé correctement le colis avec du scotch et s’est dirigé vers le centre d’expédition pour retourner sa pièce de voiture au fabricant. Durant tout ce temps, il ne s’est pas aperçu que sa chatte bien-aimée dormait toujours dans le carton. Sanny est restée plongée dans ses rêves les plus profonds.

48h plus tard, le carton est arrivé à destination au garage automobile ATP Auto Parts, situé dans la ville de Pressath, à 482 km du lieu de résidence de Sanny. Pendant ce temps-là, son propriétaire était désespéré d’avoir perdu sa chatte et remuait ciel et terre pour la retrouver.

Le retour de pièces détachées n’étant pas une priorité pour les garagistes, ils ont laissé le colis dans un coin de l’atelier avant de l’ouvrir le lendemain, 30 heures après sa réception.



ATP Auto Parts

Les garagistes ont été extrêmement étonnés de découvrir ce chat roux sortir sa tête du carton. « De tels retours avec un chat dans une boîte n'arrivent pas tous les jours », a déclaré l'un d'eux à The Dodo. Par bonheur, Sanny était en pleine forme. Un peu assoiffée et affamée, certes, mais elle s’est vite remise de sa mésaventure grâce à la gentillesse de ses hôtes. Son propriétaire aussitôt averti a fait le trajet en voiture pour récupérer sa chatte le plus rapidement possible. Le voyage du retour a été plus confortable pour Sanny que celui de l’aller à n’en pas douter.

« Je suis très heureux et très reconnaissant envers l'ATP Auto Parts de s'être occupé avec tant d'amour de mon chat et de lui avoir donné un foyer pour quelques heures », a confié le propriétaire de Sanny.

A lire aussi : Une maman chat à la rue protège ses chatons de la pluie dans une malle



ATP Auto Parts