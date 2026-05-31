Un chat saute d’une péniche et choisit de s’installer dans un manoir du XVIe siècle où il fait le bonheur des visiteurs (vidéo)

Lassé de sa vie de marin d’eau douce, Horatio a un jour décidé de sauter d’une péniche pour élire domicile dans un manoir du XVIe siècle voisin. Depuis, le minou règne sur les lieux et séduit les visiteurs comme les employés.

Il y a 8 ans maintenant, le personnel du Kelmscott Manor, l’ancienne demeure de campagne de l’artiste William Morris, située près de Faringdon, dans l’ouest de l’Oxfordshire (Royaume-Uni), a eu la surprise de voir débarquer un gros chat tigré répondant au doux nom d’Horatio. Arrivé presque par hasard après avoir sauté d’une péniche, Horatio s’est rapidement imposé comme le chat résident du manoir.

Un chat rapidement adopté par tous

La conservatrice Kathy Haslam se souvient encore du jour où ce minou est apparu, débarquant d'un bateau sur la Tamise. Elle affirme aujourd’hui qu’il a trouvé sa « famille pour toujours » sur le site.

« Il nous a adoptés et ce n'est que lorsque nous l'avons emmené chez le vétérinaire que nous avons réalisé qu'il venait d'un bateau. Le propriétaire du bateau était très heureux qu'il vienne vivre avec nous », a-t-elle expliqué à la BBC.

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Depuis, Horatio est devenu la véritable mascotte du manoir ! Son caractère affectueux et sociable, presque « canin » selon les employés, a fait de lui un membre à part entière de l’équipe.

Il possède même son propre compte bancaire, alimenté par le personnel pour financer ses soins et ses visites chez le vétérinaire.

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Son histoire a également ému tout le domaine lorsqu’il a disparu pendant près d’un an avant de réapparaître blessé et atteint d’une maladie rare. Malgré un pronostic incertain, Horatio a finalement guéri grâce à une mobilisation collective, renforçant encore davantage l’attachement que tous lui portent aujourd’hui.

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Un chat devenu le cœur du manoir

Au fil des années, Horatio est devenu bien plus qu’un simple chat résident : il est désormais le cœur du manoir.

Installé confortablement à Kelmscott Manor, le félin possède aujourd’hui 4 lits douillet dans le bureau de Kathy Haslam ainsi qu’un banc réservé à ses siestes de l’après-midi. « Il fait partie de notre famille », affirme la conservatrice.

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Même lors d’importants travaux ayant bouleversé le domaine pendant près de 2 ans, le bien-être d’Horatio est restée la priorité de tous. Selon Kathy Haslam, les ouvriers du chantier sont eux aussi « tombés sous son charme ».

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Décrit comme un « géant au cœur tendre », Horatio joue un véritable rôle apaisant auprès des équipes, toujours prêt à offrir un moment de réconfort après une journée stressante. Chaque matin, il se promène dans la prairie avant de passer le reste de la journée en quête de compagnie.

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Lors des journées portes ouvertes, il adore aussi attirer l’attention des visiteurs, qui s’émerveillent devant sa taille et sa beauté. Certains reviennent même spécialement pour le revoir, preuve qu’Horatio possède désormais son propre fan club !