Atteints de gelures et livrés à leur sort sur un quai de chargement, des chatons nouveau-nés font une rencontre qui change leur destin

4 chatons nouveau-nés ont été découverts sur un quai de chargement. Délaissés par leur mère et transis de froid, ils avaient grandement besoin d’aide. Livrés à eux-mêmes, ils risquaient le pire... Heureusement, la Providence a mis sur leur chemin Deej, une bénévole qui s’est constituée famille d’accueil.

« À leur arrivée, il est devenu évident que leur état était pire que ce à quoi j'aurais pu m'attendre, confie Deej à la rédaction de Love Meow, leur température corporelle était trop basse pour être lue, mais miraculeusement, ils étaient toujours en vie. »

© DEEJ and the Cats / Instagram

Nés prématurés, les 4 chatons ont été trouvés sans leur mère sur un quai de chargement. Les pauvres boules de poils minuscules souffraient de gelures à des degrés divers. Lorsqu’on lui a proposé de les prendre en charge Deej – habituée aux sauvetages des jeunes chats – a immédiatement accepté de se constituer famille d’accueil.

© DEEJ and the Cats / Instagram

Beaucoup de travail pour les maintenir en vie

Une fois en sécurité, les chatons ont bénéficié d’une source de chaleur réconfortante et ont été nourris à la seringue plusieurs fois par jour. 10 jours après leur arrivée, les parties de leur corps attaquées par les gelures ont commencé à cicatriser.

Parmi les rescapés, une femelle répondant au nom de Grimes « a perdu une de ses oreilles, 3 de ses orteils sur une patte avant et la moitié de sa queue ». Véritable guerrière assoiffée de vie, la jeune chatte a révélé un fort caractère et montré de la volonté.

© DEEJ and the Cats / Instagram

Son frère, nommé Walker, a quant à lui perdu l’extrémité de ses 2 oreilles. Sa sœur, Van Cow, s’est elle aussi retrouvée avec une oreille en moins. Le 4e membre de la portée, Ellie, a le mieux résisté aux gelures.

Durant les semaines qui ont suivi leur arrivée, Deej a remué ciel et terre pour les maintenir en vie. En plus de leur fournir les soins nécessaires à leur bon rétablissement, la bénévole leur a apporté énormément d’amour au quotidien.

© DEEJ and the Cats / Instagram

Une seconde chance

Grâce à ce sauvetage, les chatons ont grandi dans des conditions optimales et ont même noué de belles amitiés avec les chats adultes de leur foyer d’accueil, dont Chunk Norris. Ce gentil matou s’est rapidement pris d’affection pour cet adorable quatuor.

Hors de danger et en pleine forme, les petits félins n’ont cessé de se développer à merveille sous l’œil attentif de leur mère d’accueil. Avec beaucoup de soins appropriés et de témoignages d’affection, Grimes, Van Cow, Walker et Ellie s’en sont sortis. Ils savourent pleinement leur seconde chance !

A lire aussi : Elle se rend au refuge pour adopter un animal en particulier, mais un chat bavard et avide d'attention bouleverse ses plans (vidéo)

© DEEJ and the Cats / Instagram