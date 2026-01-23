Des touristes en visite à la Grande Muraille de Chine tombent sous le charme d'un chat bien décidé à éclipser le monument (vidéo)

Certains animaux ont ce petit quelque chose qui attire instantanément tous les regards, peu importe le décor. Quand l’un d’eux, un chat roux en l’occurrence, décide de s’installer dans un lieu mythique, la scène devient vite inoubliable.

Un amoureux des chats ne résiste jamais à l’envie de s’arrêter et de passer un peu de temps avec l’un de ces félins lorsqu’il les voit, encore moins lorsque ces rencontres ont lieu dans des lieux insolites. Dans certains cas, ils peuvent même éclipser la beauté de l’endroit et devenir les véritables vedettes.

C’est ce qui s’est passé récemment dans l’un des sites touristiques les plus fréquentés du monde. Il s’agit de la Grande Muraille de Chine, qui attire chaque année des millions de visiteurs venus de toute la planète.

Un utilisateur de TikTok se faisant appeler “@schyline20” découvrait une section du célèbre monument par une belle journée ensoleillée, quand il a vu un chat tranquillement assis sur la muraille. Le matou à la robe rousse profitait du soleil tout en observant tous ces touristes qui l’admiraient.



@schyline20 / TikTok

Le quadrupède constituait désormais la principale attraction, reléguant temporairement l’interminable édifice en pierre. Les visiteurs étaient nombreux à vouloir le prendre en photo ou le filmer. Cette agitation ne semblait pas le gêner outre mesure. Bien au contraire, il avait même l’air de savourer ce moment de popularité.

Un chat devenu star sur TikTok

“La raison pour laquelle je reviendrai visiter la Grande Muraille de Chine”, peut-on lire dans la vidéo enregistrée par @schyline20 et mise en ligne le 28 décembre 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 3,5 millions de vues. Une séquence que relaie Parade Pets et que voici :

La vidéo de @schyline20 a suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de personnes qui ont vu le même chat en visitant le monument. “@nartatlee” est l’une d’elles. Elle a d’ailleurs posté sa propre vidéo (ci-dessous) de la star féline le lendemain et s’est même hasardée à un petit jeu de mot plein d’humour en surnommant le chat “Meow Zedong”.

