« L’amour inconditionnel », ce chat refuse de quitter le chevet de son ami, un Teckel de 20 ans

Depuis que Beowulf a commencé à recevoir des soins palliatifs, le chat de la maison reste avec lui. Dans une vidéo touchante diffusée sur le compte TikTok de @auua.lisa, les internautes ont pu découvrir le comportement rempli de compassion et de bienveillance du chat à l’égard de son ami le Teckel âgé de 20 ans.

C’est au détour d’une vidéo postée sur le compte TikTok de @auua.lisa, la propriétaire de Beowulf le Teckel et d’un chat blanc et roux, que l’on peut assister à l’émouvant comportement du félin envers son ami.

Une présence rassurante pour ce chien malade

Celui-ci âgé de 20 ans reçoit, depuis quelque temps, des traitements et des soins palliatifs en raison de son grand âge. « Une présence discrète et constante : depuis que mon teckel de 20 ans est en soins palliatifs, ma chatte ne le quitte plus d’une semelle. C’est un changement récent — elle ne s’était jamais comportée ainsi jusqu’à présent — mais désormais, elle reste blottie contre lui, attentive et sereine, lui tenant compagnie dans ses derniers moments », précise la légende de la vidéo.

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« La perfection et l’amour inconditionnel »

La vidéo, relayée par le média Parade Pets , a été largement plébiscitée par les spectateurs émus de la compassion du chat. Elle a obtenu plus de 39,7K mentions « j’aime » et a été visionnée par près de 189K personnes. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs laissé un message dans la section commentaire, soulignant la façon dont les animaux peuvent sentir quand leurs compagnons sont en souffrance ou en fin de vie. « Oh mon cœur… Je vous jure que les chats sentent ces choses-là, ils sont tellement en phase avec ceux qu’ils aiment », s’émouvait l’un d’eux, « Des animaux incroyablement intuitifs. Ils font leur deuil et comprennent tout comme nous », remarquait un autre. « Encore plus de réconfort et d’amour… Ils sont tous les deux magnifiques », commentait une autre personne. Et, en effet, ces images montrant l’inquiétude du chat à l’égard de Beowulf, qui a récemment fêté ses 20 ans comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, ont de quoi émouvoir et réconforter.

Mais elles prouvent aussi que les animaux semblent posséder un sixième sens qui leur permet de détecter ces choses-là. Et c'est apparemment le cas du félin de cette jolie amitié inter espèces.

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L’info Woopets : les chats peuvent-ils détecter les maladies ?

Les chats, tout comme les chiens, possèdent un odorat très développé, avec, notamment, près de 200 millions de cellules olfactives dans leur nez. Leur odorat leur permet de détecter les changements dus à la maladie dans l’odeur corporelle de leur entourage. En effet, certaines pathologies la modifient. C’est le cas du diabète, de certains cancers ou encore des infections. Ils peuvent même repérer quand leur maître est déprimé. Cela leur fait parfois adopter un comportement différent, voire plus protecteur, à l’égard de la personne malade, tel qu’une plus grande proximité, des ronronnements ou des miaulements près des zones touchées par la maladie.