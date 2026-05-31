Totalement indifférent à son lourd handicap moteur ce courageux petit chaton roux cherche sa famille d'adoption en vidéo

Quakes est un adorable chaton roux atteint d’une affection nommée hypoplasie cérébelleuse qui le fait chanceler sur ses pattes arrière. Si cela ne l’empêche pas d’être vif et téméraire, il peine pourtant à trouver un foyer qui saura voir le trésor qu’il est. En famille d’accueil grâce à l’association new-yorkaise Whiskers-A-Go-Go, il s’épanouit, mais espère qu’un jour une famille l’adoptera.

Quakes est né de la portée d’une chatte errante, qu’un bon samaritain avait prise sous son aile. Atteint d’une affection qui requerrait une attention particulière, le petit chaton roux n’avait malheureusement pas pu rester aux côtés de sa mère et a été conduit à l’Animal Care Centers of NYC (ACC), tandis que ses frères et sœurs trouvaient des familles adoptives.

Whiskers-a-GoGo / Facebook

Un chaton résilient et adorable

C’est l’ACC qui a pu constater que Quakes souffrait d’hypoplasie cérébelleuse, un trouble moteur touchant l’équilibre et la coordination des mouvements, notamment ceux des pattes arrière. Le petit chat chancelant avait donc des besoins particuliers et il était important de trouver quelqu’un qui saurait s’occuper de lui de la bonne façon. C’est là que l’ACC a contacté Hannah, de l’association Whiskers-A-Go-Go, située à Brooklyn (New York, États-Unis). Et Hannah n’a pas hésité avant de l’accueillir sous son toit en famille d’accueil.

Whiskers-a-GoGo / Facebook

C’est elle qui l’a baptisée Quakes, en raison de sa démarche qui semble faire trembler le sol. « Je trouve drôle de penser que ses petits pas enregistrent un 7,9 sur l’échelle de Richter », précisait Hannah Gregg, au média Love Meow .

Si Quakes est indifférent à son handicap et que celui-ci ne l’empêche ni de vivre ni de jouer comme tous les chatons de son âge, il peine en revanche à trouver un foyer pour la vie. Pourtant, ce petit amour est d’une résilience et d’une force incroyable, ne reculant devant aucun obstacle pour parvenir à son but. Même lorsque celui-ci lui fait gravir une baignoire, dans laquelle il entre avec sa petite balle scintillante préférée.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Whiskers-a-GoGo / Facebook

Quakes attend sa famille pour la vie

Le 15 mai dernier, dans un post diffusé sur Instagram, Whiskers-A-Go-Go mettait Quakes en lumière, grâce à une vidéo adorable, espérant ainsi attirer l’attention d’une famille aimante qui voudrait lui offrir le plus beau des cadeaux : la famille qu’il mérite tant.

Pour l’heure, alors qu’il évolue et s’épanouit chez Hannah, il a encore parfois un peu peur des étrangers ou des mouvements brusques. Mais avec de la patience et beaucoup d’amour, il réussit à franchir ses limites et aime être câliné par sa famille d’accueil.

« Quakes aimerait que son futur adoptant sache qu'il n'aura pas besoin de soins médicaux particuliers ; il restera toujours un petit tremblotin, et si ça ne vous dérange pas, ça lui convient parfaitement. Bon, vous pouvez venir chercher ce petit chéri pour l'emmener chez vous, maintenant ? » soulignait l’association qui souhaite de tout cœur que Quakes trouve le bonheur très vite.

A lire aussi : Une chatte âgée vivait dans un abri de jardin depuis des mois, sa puce électronique révèle un secret vieux de 10 ans

Whiskers-a-GoGo / Facebook

L’info Woopets : en quoi consiste l’hypoplasie cérébelleuse ?

L’hypoplasie cérébelleuse est une maladie congénitale qui peut affecter les chats, comme Quakes.