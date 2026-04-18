« Je me suis donné pour mission de leur trouver une maison ensemble », le beau combat d'une bénévole pour faire adopter 2 petits chats soudés
Arrivés ensemble au refuge, Archie et Ollie ont été repérés par des bénévoles, puis placés dans une famille d’accueil où ils ont pu s’épanouir sans jamais se quitter. En effet, les 2 frères se sont soutenus à travers les épreuves, jusqu’à recevoir la nouvelle souhaitée de tous : une adoption en duo.
Archie et Ollie ont fait la connaissance des bénévoles de Best Friends Animal Society (Los Angeles, États-Unis) alors qu’ils étaient âgés de 5 semaines. Déjà très attachés l’un à l’autre, ils ont été placés entre les mains de Frankie, une bénévole tombée sous le charme du duo.
Un séjour parfait
Chez Frankie, le duo a pu s’épanouir comme il se doit. Tantôt explorateurs, tantôt très câlins, les chatons ont profité de tout ce qui était à leur portée et se sont régalés des bons repas de leurs hôtes.
L’association revenait auprès de Love Meow sur ce séjour plus que réussi : « L’accueil en famille aide à plus d’un titre. Cela donne aux chatons et à d’autres animaux une chance de se détendre, de socialiser et de s’habituer à la vie en maison ».
« Ce qui ressort vraiment, c’est leur lien »
Le duo a marqué sa mère d’accueil par sa complicité, quels que soient les moments de la journée. Elle expliquait : « Ils dorment recroquevillés ensemble, se toilettent les uns les autres et ne sont presque jamais à plus de quelques centimètres l’un de l’autre ». Souffrant d’une infection respiratoire, Ollie, le plus fragile, a été parfaitement accompagné par Archie, le plus confiant. Consciente de l’évidence, Frankie ajoutait : « Je me suis donné pour mission de leur trouver une maison ensemble ». Son objectif a été atteint avec brio à la fin de sa prise en charge, et les chatons ne passeront pas un jour l’un sans l’autre.
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Quels sont les bienfaits d’un accueil en famille pour le chaton ?
L’accueil par des bénévoles qui font office de relai avec un refuge est de plus en plus répandu. Les effets bénéfiques sont nombreux pour le chaton qui a un avant-goût de la vie en famille. Voici 4 avantages de ce mode d’accueil :
- Offrir la sécurité : c’est souvent un point essentiel pour les chatons qui ont vécu des situations traumatisantes
- Donner une occasion de se socialiser : en refuge cela n’est pas toujours possible, la famille est le lieu idéal qui permet l’épanouissement psychologique du félin
- Prodiguer de bons soins : alimentation, santé, les bénévoles sont souvent très présents pour leurs protégés
- Maximiser les chances d’adoption : un chat ayant pratiqué la vie en maison trouvera plus facilement sa place auprès d’adoptants
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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