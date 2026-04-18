« Je me suis donné pour mission de leur trouver une maison ensemble », le beau combat d'une bénévole pour faire adopter 2 petits chats soudés

Arrivés ensemble au refuge, Archie et Ollie ont été repérés par des bénévoles, puis placés dans une famille d’accueil où ils ont pu s’épanouir sans jamais se quitter. En effet, les 2 frères se sont soutenus à travers les épreuves, jusqu’à recevoir la nouvelle souhaitée de tous : une adoption en duo.

Archie et Ollie ont fait la connaissance des bénévoles de Best Friends Animal Society (Los Angeles, États-Unis) alors qu’ils étaient âgés de 5 semaines. Déjà très attachés l’un à l’autre, ils ont été placés entre les mains de Frankie, une bénévole tombée sous le charme du duo.

@frankies_fosters / Instagram

Un séjour parfait

Chez Frankie, le duo a pu s’épanouir comme il se doit. Tantôt explorateurs, tantôt très câlins, les chatons ont profité de tout ce qui était à leur portée et se sont régalés des bons repas de leurs hôtes.

L’association revenait auprès de Love Meow sur ce séjour plus que réussi : « L’accueil en famille aide à plus d’un titre. Cela donne aux chatons et à d’autres animaux une chance de se détendre, de socialiser et de s’habituer à la vie en maison ».

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« Ce qui ressort vraiment, c’est leur lien »

Le duo a marqué sa mère d’accueil par sa complicité, quels que soient les moments de la journée. Elle expliquait : « Ils dorment recroquevillés ensemble, se toilettent les uns les autres et ne sont presque jamais à plus de quelques centimètres l’un de l’autre ». Souffrant d’une infection respiratoire, Ollie, le plus fragile, a été parfaitement accompagné par Archie, le plus confiant. Consciente de l’évidence, Frankie ajoutait : « Je me suis donné pour mission de leur trouver une maison ensemble ». Son objectif a été atteint avec brio à la fin de sa prise en charge, et les chatons ne passeront pas un jour l’un sans l’autre.

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Quels sont les bienfaits d’un accueil en famille pour le chaton ?

L’accueil par des bénévoles qui font office de relai avec un refuge est de plus en plus répandu. Les effets bénéfiques sont nombreux pour le chaton qui a un avant-goût de la vie en famille. Voici 4 avantages de ce mode d’accueil :