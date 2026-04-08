Le tribunal condamne une propriétaire de chat accusé d'intrusions répétées à verser 100 euros à son voisin tout en tenant compte du bien-être du félin

Le tribunal judiciaire de Béziers a réduit à 100 euros le montant de l’astreinte infligée à Dominique Valdes pour les escapades de son chat Rémi chez sa voisine, tout en confirmant l’obligation de l’empêcher d’entrer chez la plaignante. Malgré cette baisse, le félin reste sous surveillance stricte.

En décembre 2025, nous vous avions parlé de la relation tendue entre 2 voisines, l'une d'elles reprochant à l'autre de laisser son chat s'introduire chez elle et de causer des nuisances. 4 mois plus tard, et après une première décision de justice rendue en janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers (34) a réduit le montant de l'astreinte prononcée précédemment et a tenu compte de la difficulté de contrôle du félin, tout en réitérant l'obligation pour la propriétaire de faire cesser les intrusions. Une information rapportée par 20 Minutes le 7 avril 2026.

Dominique Valdes et son chat roux Rémi habitent Agde, dans l'Hérault. Depuis des années, elle doit empêcher son ami à vibrisses de sortir en raison des plaintes répétées de sa voisine, car il avait tendance à s'aventurer sur sa propriété. Il aurait notamment uriné sur une couette et taché un mur avec ses pattes.



Photo d'illustration

La plaignante avait d'ailleurs fait installer des caméras de surveillance afin d'enregistrer les visites du matou. Dominique Valdes avait dû payer une amende de 1 250 euros, puis une récidive présumée de Rémi l'avait amenée à se présenter au tribunal une première fois. Elle avait alors bénéficié du soutien du président de la SPA et d'habitants. Une pétition demandant à ce que le chat puisse évoluer librement avait même été lancée.

Par la suite, la propriétaire de Rémi avait été condamnée à empêcher celui-ci de pénétrer sur la propriété du voisin, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour.

Le mardi 7 avril 2026, le montant de cette astreinte a été revu à la baisse ; il est désormais de 100 euros à titre global. Le juge a motivé cette réduction en évoquant la difficulté pour la maîtresse de contrôler le chat et le risque pour le bien-être de l’animal.

Même après ce jugement, Dominique Valdes doit continuer d'empêcher les intrusions de Rémi, et la voisine conserve la possibilité d’intenter une nouvelle action si elle subit à nouveau un préjudice.

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