Spectatrice d'un match de baseball, elle est choisie par un chaton errant qui s'assied sur ses genoux et la fait tomber sous son charme (vidéo)
Un simple match de baseball à des milliers de kilomètres de chez elle a conduit une Américaine à rencontrer un petit chaton tabby qui allait transformer sa vie. Aujourd’hui, Toro vit en sécurité dans sa nouvelle maison du Kentucky, aux côtés de sa nouvelle humaine.
Natalie Mann, alias « @nataliesallymann » sur TikTok, est originaire du Kentucky aux Etats-Unis. Récemment, la jeune femme avait voyagé à Porto Rico. Pendant son séjour, elle avait assisté à un match de baseball sans s'attendre à la rencontre qu'elle était sur le point de faire et qui allait changer 2 vies : la sienne et celle de son invité surprise.
Alors qu'elle était tranquillement assise dans les tribunes, un chaton errant au pelage tigré a surgi de nulle part et s'est approché d'elle. Ensuite, contre toute attente, le jeune félin a décidé de sauter sur ses genoux, agissant comme s'ils se connaissaient depuis toujours.
Le chaton a passé tout le reste de la soirée blotti contre elle à profiter de ses caresses. Natalie Mann a compris, dès lors, qu'ils n'allaient plus pouvoir se séparer.
« Le moment qui a changé mon point de vue sur ces petits animaux », peut-on lire en légende de la vidéo montrant la scène, mise en ligne le 12 février 2026 sur TikTok, où elle a généré plus de 250 000 vues, et relayée par Newsweek. La voici :
@nataliesallymann
The moment that changed my persepective on these little animals #cat #catsoftiktok #toro #puertorico? original sound - nataliesally
Une nouvelle vie pour Toro après un long voyage
Le chaton, qu'elle a appelé Toro, avait environ 2 mois à l'époque. Il avait clairement besoin d'aide et l'a trouvé auprès de Natalie Mann. Il a même obtenu bien plus que cela.
En découvrant la vidéo, bon nombre d'internautes émus ont demandé en commentaires si Natalie Mann allait l'adopter. L'intéressée a répondu par l'affirmative dans des publications ultérieures. Elle est donc officiellement devenue son humaine.
Natalie Mann a organisé le long et difficile voyage de Toro vers le Kentucky. Malgré la complexité des procédures, elle a tenu bon et atteint son but.
Le chaton a enfin pu découvrir sa nouvelle maison et coule des jours heureux auprès de son adoptante.
