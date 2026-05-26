Le rituel tendre et émouvant d'un chat qui saute quotidiennement sur le comptoir pour étreindre le commerçant qui lui a offert l'hospitalité (vidéo)

Recueilli par 2 commerçants quelques jours après l’ouverture de leur boutique, un chat errant a finalement choisi de ne plus jamais repartir… Au point de transformer ses journées en une succession de câlins devenus viraux. Désormais mascotte des lieux, Sakir attend chaque jour que son humain se tienne derrière le comptoir pour lui offrir une touchante accolade.

En Turquie, Ferhat Hayat et son père venaient tout juste d'ouvrir leur magasin de verrerie quand un chat errant au pelage roux et blanc était venu leur rendre visite. Le duo avait décidé de le laisser se détendre et s'amuser dans la boutique jusqu'au soir.

« Nous l’avions bien nourri et nous nous étions assurés qu’il avait le ventre plein, raconte Ferhat Hayat à The Dodo . Il était resté avec nous toute la journée. Quand nous avions fermé pour la nuit, nous lui avions aménagé un endroit dehors pour qu’il n’ait pas froid. »



Ferhat Hayat

A leur grande surprise, le félin était revenu le lendemain matin. Il s'était installé tranquillement sur l'un de leurs fauteuils, prenant toutes ses aises. Il n'a plus jamais quitté les lieux.

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Ferhat Hayat

Ses bienfaiteurs l'ont emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner et vacciner. Ferhat Hayat l'a appelé Sakir, ce qui signifie « reconnaissant » en turc. Un nom qui lui sied à merveille.

Sakir est devenu une figure incontournable du magasin. Pendant la journée, il flâne dans le quartier et profite de bains de soleil devant l'établissement. Il rentre ensuite pour passer la nuit au chaud et en sécurité.

« Chaque fois qu’il me regarde, j’écarte les bras et il vient m’enlacer »

Au fil des mois, le matou a développé un adorable rituel quotidien avec Ferhat Hayat. Tous les jours, il saute sur le comptoir et fait une chaleureuse accolade à son humain, comme pour lui témoigner sa gratitude.

« Chaque fois qu’il me regarde, j’écarte les bras et il vient m’enlacer », dit le jeune homme. C'est l'un de ces moments pleins de tendresse que l'on découvrir dans la vidéo ci-dessous, postée par le commerçant sur son compte TikTok :

Ces étreintes et la présence de Sakir à ses côtés rendent ses longues journées de travail beaucoup plus agréables.



Ferhat Hayat

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L’info Woopets : pourquoi certains chats adoptés continuent-ils à vouloir sortir et explorer l’extérieur ?

Les chats ayant vécu longtemps dehors conservent souvent leurs habitudes. Même après avoir trouvé un foyer chaleureux, ils ressentent encore le besoin d’explorer, de surveiller leur environnement ou de suivre leurs routines quotidiennes.

Cette envie de sortir ne signifie pas qu’ils sont malheureux à la maison ou qu’ils souhaitent partir définitivement. Beaucoup de chats sauvés de l'errance reviennent d’ailleurs systématiquement auprès des humains qui les nourrissent et les sécurisent, tout en gardant un accès au monde extérieur.

Avec le temps, de nombreux chats trouvent naturellement un équilibre entre leurs escapades et le confort rassurant de leur maison.