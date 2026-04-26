Une femme sauve un chaton handicapé coincé dans un caniveau et décide de l’adopter (vidéo)

Le 13 avril dernier, une utilisatrice du réseau social TikTok nommée Brianna Raine, a partagé une vidéo sur son compte montrant le sauvetage d’un chaton orphelin handicapé coincé dans un caniveau. Après quelques difficultés à le sortir de ce piège, elle a décidé de l’adopter, lui offrant un foyer chaleureux où il pourra s’épanouir.

Alors qu’elle rendait visite à son petit ami qui vit loin de chez elle, Brianna Raine, une Australienne, a fait une découverte à laquelle elle ne s’attendait pas. Sur la route, alertée par des miaulements provenant d’une bouche d’égout, elle a repéré un chaton coincé dans un caniveau.

Un sauvetage plus compliqué qu’il n’y paraît

Il paraissait « tellement effrayé » que la jeune femme n’a pas hésité une minute avant de lui venir en aide. Un sauvetage qu’elle a filmé à l’aide de son smartphone et qu’elle a ensuite partagé sur son compte TikTok.

Et le chaton n’a pas été simple à attraper tant il avait peur. Après qu’elle soit descendue pour lui porter secours, le chaton terrifié et miaulant à tue-tête s’est caché dans un conduit, empêchant Brianna de l’atteindre. C’est là qu’elle a dû contacter les pompiers, comme elle l’explique dans la légende de sa vidéo. Elle précise ensuite qu’« ils ont utilisé un tuyau d'arrosage pour la faire sortir ». Une fois dehors et rassurée, la petite chatte a été réconfortée par Brianna qui l’a enveloppée dans une couverture.

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Un léger handicap détecté

Sur les images relayées par le média Newsweek, les internautes n’ont pas manqué de remarquer le léger handicap dont souffrait la petite chatte désormais baptisée Pluto. En effet, tout au long de la séquence on peut constater qu’elle semble chanceler sur ses pattes. Lorsque Brianna l’a conduite chez un vétérinaire pour la faire examiner, celui-ci a confirmé qu’elle souffrait d'« un handicap affectant sa coordination ». Il a également cherché une puce électronique, mais elle n’en possédait pas, ce qui laissait supposer que la chatte n’appartenait à personne. Brianna a donc choisi de l’adopter et de lui offrir un foyer.

« Maintenant, on fait partie du réseau de distribution de chats. »

Après ce sauvetage que les spectateurs de la vidéo ont largement commenté, remerciant Brianna d’avoir aidé cette petite chatte, Pluto semble d’aller bien, comme en atteste une seconde séquence postée le 19 avril, sur laquelle on la découvre vive et en train de jouer comme n’importe quel chaton de son âge. « Ce petit bébé chancelant a TELLEMENT D'AMOUR à donner ! Félicitations pour votre nouvelle petite fille et ce nouveau membre de la famille » s’émouvait un internaute sous la première vidéo. « Merci d’avoir recueilli cette adorable petite chatte chancelante et de lui donner l’amour qu’elle mérite » soulignait un autre. Et il semblerait, comme le précisait Brianna en légende de la vidéo du sauvetage, qu’elle fasse désormais partie du « réseau de distribution des chats » ! Pour le plus grand bonheur de Pluto !

Le conseil Woopets : que faire si on trouve un chaton abandonné ?

Si on trouve un chaton tout seul, il y a de fortes chances que sa mère ne soit pas très loin, car celle-ci laisse rarement ses petits seuls longtemps. Alors, comment agir dans un tel cas ?

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Vérifier que la mère est dans les parages et ne rien faire si c’est le cas. Le chaton a de meilleures chances de survie avec elle à ses côtés.

Si la mère ne revient pas au bout de 3 heures et que le chaton est en effet orphelin, conduisez-le chez un vétérinaire.

Après qu’il ait été examiné et traité contre les parasites, confiez-le à une association de protection animale, sauf si vous souhaitez l’adopter.

La SPA de Lyon et du Sud-Est rappelle aussi que l’hygiène est primordiale lorsque vous manipulez un chaton en bas âge. Lavez-vous les mains avant et après l’avoir touché.