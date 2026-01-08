« Les chatons partagent 3 mères dévouées », des chattes errantes se soutiennent lors de leur mise bas et élèvent leurs 9 petits ensemble

Cristabelle, Sylvia et Emmeline ont été placées en urgence dans une famille d’accueil dévouée. Les 3 chattes gestantes étaient sur le point de mettre bas, et avaient besoin d’un endroit sûr où élever leurs petits.

3 chattes gestantes, répondant aux noms de Cristabelle, Sylvia et Emmeline, avaient été recueillies par une bonne samaritaine qui s’occupait de félins errants. Débordée par la situation, elle a contacté l’association Best Friends Felines dans l’espoir d’obtenir un soutien précieux.

C’est ainsi que les futures mères ont été prises en charge par Kerry, mère d’accueil expérimentée. « C’était des chattes errantes, et elles avaient été recueillies et soignées par une femme qui faisait de son mieux avec les moyens du bord », explique l’association Best Friends Felines au micro de Love Meow. Cette dernière a également proposé d’aider les autres félins sous sa garde en veillant à ce qu’ils soient stérilisés et reçoivent les meilleurs soins possibles.

© Best Friends Felines

« Il nous reste l’espoir, la vie et la résilience »

Une semaine après leur arrivée en famille d’accueil, Cristabelle a été la première à mettre au monde 4 chatons en pleine santé. Kerry espérait que la mise bas de ses amies se passerait tout aussi bien.

Malheureusement, les chatons d’Emmeline sont nés prématurément quelques jours plus tard et n’ont pas survécu, malgré tous les efforts des bénévoles. Peu de temps après, Sylvia a commencé le travail. Lors de la naissance de ses petits, la chatte était désorientée et avait besoin d’aide pour s’en occuper. La présence de Cristabelle à ses côtés l’a rassurée.

© Best Friends Felines

Emmeline, en deuil de ses bébés, a également pris le relais et aidé ses sœurs de cœur à nourrir et à nettoyer leurs nouveau-nés comme s’il s’agissait des siens. « Les chatons partagent 3 mères dévouées, qui les élèvent ensemble et se partagent les tâches, souligne leur bienfaitrice, malgré notre chagrin, il nous reste l’espoir, la vie et la résilience – et 9 magnifiques bébés avec leurs 3 douces mamans. »

© Best Friends Felines

Une grande famille

Les jeunes félins tètent leurs 3 mamans et sont tous choyés de la même manière. « Ils savent seulement qu’ils ont 3 sources de lait à disposition en permanence, et cela leur convient parfaitement », indique Kerry.

Depuis, les chatons ont bien grandi et se portent à merveille. Grâce au dévouement de leur famille d’accueil et de leurs mères, ils s’épanouissent et vivent dans des conditions optimales. Une belle et grande famille, qui savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte !

© Best Friends Felines