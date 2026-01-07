Adoptée avec des points de suture à la place des yeux, cette chatte noire surprend tout le monde par sa capacité d'adaptation (vidéo)

Les animaux font preuve d’une extraordinaire résilience et la jolie Caroline en est l’exemple parfait. Trouvée dans la rue et atteinte d’une très importante infection oculaire, la petite chatte a malheureusement dû être énucléée. Depuis, elle surmonte courageusement son handicap avec l’aide de sa nouvelle maîtresse.

Erin Moore est une jeune femme qui vit à Royal Oak dans l’État du Michigan (États-Unis). Depuis toute petite, elle est passionnée par les animaux et voue notamment un amour infini aux chats. Il y a près d’un an, elle est tombée sur l’annonce de Coraline, une adorable minette noire qui avait été trouvée errante dans la rue. Suite à son sauvetage, la jeune chatte a malheureusement perdu ses yeux… Un handicap qui n’a pas le moins du monde effrayée Erin qui s’est empressée de se rendre au refuge pour rencontrer son coup de cœur en chair et en os. En quelques secondes à peine, la jeune femme a su que Coraline ferait partie de sa famille…

© @emookitkats / TikTok

Des yeux “dans un état catastrophique”

Sur son compte TikTok, celle qui se fait appeler @emookitkats partage désormais son quotidien avec un chat aveugle. Au moment de son adoption, Coraline avait encore les points de suture sur ses yeux, ce qui lui a valu de porter ce prénom tiré du célèbre dessin-animé du même nom sorti en 2009. Dans une vidéo publiée le 24 octobre 2024 sur le réseau social, Erin revient sur l’histoire tragique de la minette ainsi que sur leur tendre rencontre. “Lorsqu’elle a été trouvée, ses yeux étaient dans un état catastrophique. On ne savait pas à quel point ils étaient atteints et si on pourrait les sauver… Ce qui est sûr, c’est qu’elle a dû subir un grave accident ou un traumatisme quelconque. Elle n’aurait jamais survécu aussi longtemps si elle était née comme ça”, explique-t-elle face caméra. Dans ses bras, Coraline fait preuve de beaucoup de curiosité malgré sa cécité.

Une incroyable évolution

Relayée par PetHelpful , la vidéo est rapidement devenue virale. Les suivantes ont d’ailleurs obtenu le même succès, les internautes étant particulièrement touchés par l'histoire de Coraline…

Depuis, la jolie chatte a bien grandi ! Ses points ont été retirés, ses poils ont repoussé et elle est désormais une magnifique femelle bien dans sa tête et dans ses pattes. Sa cécité ne l’empêche pas de vivre normalement, bien au contraire ! Elle est curieuse, courageuse, aventurière et très câline.