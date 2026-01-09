3 chats en mode Mission Impossible préparent le coup parfait pour voler la nourriture rangée dans un placard (vidéo)

Quand il s’agit de voler de la nourriture, rien n’est impossible pour les 3 chats de Jade Jordan-James et son époux. Une caméra de surveillance a filmé les brigands en train de piller les aliments rangés soigneusement dans une armoire de la cuisine. La vidéo montrant cette scène insolite et publiée sur les réseaux vaut le coup d’œil !

Jade et son partenaire ne comprenaient pas comment leurs 3 boules de poils adorées réussissaient à chiper du pain rangé dans un placard de la cuisine. Pour en avoir le cœur net, le couple a installé une caméra et le résultat vaut vraiment le détour !

Comme le rapporte Newsweek, les matous auraient pris le temps d’observer attentivement leurs humains en train de sortir l’aliment convoité de l’armoire. L’un des membres du trio, particulièrement malin, a compris comment accéder au délicieux trésor.

© @wildinthewolds / TikTok

Un beau travail d’équipe

Comme le montre la caméra branchée dans la cuisine, le chat très agile saute sur la porte du placard, et la tire à l’aide d’une impulsion. Puis, il reste suspendu dans le vide, jusqu’à ce qu’elle s’ouvre totalement et permette à ses complices aux longues moustaches d’entrer et de s’emparer du pain.

Stupéfaits, leurs adoptants ont enregistré la vidéo et l'ont publiée sur les réseaux sociaux. Cette dernière a été relayée sur le compte TikTok @wildinthewolds, qui a intégré la célèbre musique de Mission Impossible. Un choix particulièrement adapté étant donné le scénario !

Après avoir visionné les images, de nombreux internautes se sont exprimés avec humour dans la section dédiée aux commentaires. « Ne sous-estimez jamais les chats ninjas », commente l’un d’entre eux. « Dans la vie, il y aura toujours des leaders et des suiveurs », ajoute un autre utilisateur de TikTok.

Une solution pour contrer le plan des malfrats

Pour rappel, nos compagnons aux pattes de velours sont des carnivores stricts qui nécessitent un régime alimentaire spécifique pour rester en bonne santé. Ainsi, la consommation de pain est à éviter.

Pour empêcher ses boules de poils adorées de voler cet aliment, Jade a essayé de le ranger à d’autres endroits. Hélas, la bande de malfrats avait toujours le plan idéal sous la patte pour se le procurer ! « Ils sont partenaires dans le crime », a-t-elle conclu. Elle a donc décidé d’installer une grille de protection devant le placard.