Handicapé et rejeté par sa mère, ce chaton d’une force remarquable surmonte les obstacles avec le soutien d'un ange gardien félin

Malgré un début de vie difficile, marqué par le rejet et une mauvaise santé, Fruits Fly est désormais pleine d'entrain. Sa trajectoire incroyable, elle la doit à sa force personnelle, mais aussi à ses aidants et notamment sa famille d’accueil et un admirable copain félin.

Fruit Fly est arrivée au refuge avec le reste de sa portée et sa mère. Les bénévoles ont tout de suite perçu que quelque chose n’allait pas, racontait Love Meow. En effet, la chatonne était clairement rejetée par sa mère qui ne voulait pas s’occuper d’elle. La direction a pris une décision rapide pour préserver au maximum la petite féline.

La découverte d’une « anomalie »

Il n’est pas rare de voir des chatons rejetés par leur maman, en particulier lorsqu’ils ont un problème de santé. Chez Fruit Fly, ce dernier a rapidement été détecté par les bénévoles de Thrifted Kittens Animal Rescue qui ont « réalisé que ses pattes arrière avaient des anomalies assez importantes ». La démarche de la chatte était pénible : elle traînait une de ses pattes arrière en avançant.

La décision d’une amputation de la patte en question a été prise assez rapidement.

Une rémission admirable

Tout le monde craignait la phase post-opératoire. La mère adoptive de la Fruit Fly, Kameyon, a vite découvert qu’elle avait affaire à une battante. Grâce à des séances de physiothérapie et une rééducation intense, la féline a surmonté les difficultés.

Un peu plus tard, il a été découvert que la chatonne était aussi incontinente. Guidée pour se rendre à sa litière, elle a été parfaitement accompagnée.

@thriftedkittensrescue / Instagram

« Être sur 3 pattes ne la ralentit pas du tout »

Les progrès de la chatte ont été fulgurants. Un bénévole expliquait : « Bien qu’elle puisse parfois marcher bizarrement, elle a acquis une meilleure capacité à se tenir debout et à se déplacer ». Désormais Fruit Fly joue, court et explore tout ce qui est à sa portée.

Un coup de cœur pour Bonzai

Bonzai, le chat de la mère d’accueil, a joué un grand rôle dans les progrès de la chatonne. Devenu un mentor, il a été aussi la famille féline de substitution pour Fruit Fly qui avait été mise à l’écart par sa maman. Kameyon prenait la parole à la place de sa protégée pour dire : « J’ai tellement de chance d’avoir un si grand gardien d’accueil comme Bonzai ». Le contraste est saisissant entre ce grand chat au port altier et cette petite chatte rousse de la taille d’une pomme de terre, mais on imagine à quel point cette amitié est essentielle.

@thriftedkittensrescue / Instagram