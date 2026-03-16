Une chatte fait la rencontre d’une femme généreuse et se présente devant sa porte le lendemain pour lui présenter ses chatons (vidéo)

Cette femme a nourri une chatte qui se trouvait devant chez elle. Elle a été surprise et attendrie lorsque le lendemain la féline est revenue. Elle n’était plus seule, mais accompagnée de toute sa portée. La petite famille est rentrée dans la maison de la bienfaitrice comme si elle connaissait parfaitement les lieux.

Publiée sur le compte TikTok « @gisellemqt », la vidéo a suscité l’intérêt et la curiosité de milliers d’internautes. Ne durant que quelques secondes, la séquence est pour le moins étonnante, et témoigne aussi de la douceur et de la bienveillance de cette femme, qui porte le nom de Giselle, à l’égard des animaux.

@gisellemqt / TikTok

Ouvrir sa porte et son coeur

Giselle, qui se présente en tant que propriétaire d’un chien, précise avoir eu un chat par le passé. Très investie dans le bien-être des animaux qui l’entourent, elle est toujours à l’affut des êtres qui auraient besoin de son aide. C’est ainsi qu’il y a quelque temps, elle a approché une chatte venue devant chez elle, et lui a donné de la nourriture.

Même si Giselle et la chatte ont noué un lien rapidement, la jeune femme ne s’attendait pas à ce que la féline revienne aussi rapidement, et pas seule cette fois-ci.

@gisellemqt / TikTok

« Elle est revenue avec tous ses bébés »

En effet, dès le lendemain, Giselle a entendu un bruit au niveau de sa porte d’entrée. Elle a ouvert, et la chatte rencontrée la veille était là accompagnée de ses 5 chatons tous plus adorables les uns que les autres.

En visionnant les images, on devine une certaine émotion chez la jeune femme, à la fois amusée et attendrie par la confiance accordée par la maman féline.

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Des millions de vues

Presque surréaliste, la vidéo relayée par Newsweek cumule à ce jour plus de 12 millions de vues. Fascinés par la scène, les internautes ont partagé en commentaires bon nombre d’anecdotes à propos de chats qu’ils avaient nourris.

D’autres soulignent le naturel avec lequel les chats pénètrent dans la maison, comme s’ils rentraient chez eux, tout simplement.

Plusieurs commentaires se sont montrés inquiets par rapport à l’avenir de ces chatons. Giselle a tenu à préciser dans une autre vidéo qu’elle était dans l’incapacité de les garder, mais qu’évidemment ils ont été confiés à une personne de confiance, en l’occurrence son voisin qui s’est démené pour leur trouver les meilleures familles possibles.