Choisie par le « système de distribution des chats », une femme accepte sa mission et sauve un chaton du trafic routier (vidéo)

Amanda en est certaine, elle a été choisie par ce chaton. Connue sur TikTok, l’utilisatrice est revenue sur le moment de la fameuse rencontre. Du moment du sauvetage à l’accueil chez elle de l’animal, le parcours a été marqué par la reconnaissance et la résilience.

La vidéo postée par @shmaniels sur TikTok a été visionnée des centaines de milliers de fois et relayée par Newsweek. Son caractère impressionnant est évident. On y voit une femme, Amanda, venir au secours d’un chat roux, coincé au milieu du trafic routier. Depuis ce jour, Amanda et le rescapé ne se sont pas quittés.

Quand la confiance dépasse la méfiance

Amanda pense avoir été choisie par le « système de distribution des chats », car le chaton en question n’a montré aucun blocage lorsqu’il a été sauvé. Amanda s’est simplement approchée de lui et tout ce qu’il a exprimé, s’est traduit par de courts miaulements de douleurs et de fatigue. Une fois sorti d’affaire, le félin souffrait en effet d’une blessure au niveau de l’œil.

Il a tout de suite trouvé sa place dans les bras d’Amanda, très encourageante à son égard, puis dans son véhicule, en route vers la clinique vétérinaire.

« C’est fou de penser que personne ne s’arrête pour un chaton »

Amanda a été la première surprise par l’indifférence générale. Déjà propriétaire d'un chat, la sauveuse savait à quel point le chaton avait besoin de son aide. Une fois chez le vétérinaire, il a été constaté que le rescapé était en bonne santé générale, mais devait faire remonter sa courbe de poids. Il souffrait aussi de déshydratation nécessitant un suivi de près.

C’est évidemment Amanda qui s’est chargée de la prise en soins du chaton.

Un vrai chat d’intérieur

Au bout de quelques jours chez elle, Amanda a constaté les progrès du chaton. Il a pris du poids, comprenait parfaitement les codes du chat d’intérieur, comme l’utilisation de la litière, et jouait constamment avec ses jouets. Les miaulements qu’il faisait ressentir n’étaient plus des miaulements de souffrance, mais de faim ou de joie. Le chaton a aussi reçu un nom : Félix.

Bien intégré dans le foyer d’Amanda, il a été présenté progressivement à Darcy Tortilla l’autre félin du foyer. Les internautes demandent régulièrement des nouvelles de Félix, et sont toujours au rendez-vous lorsque la propriétaire partage des bribes de ce nouveau quotidien doux et harmonieux.

