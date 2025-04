Ce chaton orphelin si fragile qu’il devait être nourri par sonde est devenu une boule d’énergie et d’amour

Eros avait à peine 24 heures lorsqu'il a été sauvé par l’organisme Alliance for Responsible Pet Ownership. Placé entre les bonnes mains d’Erin, sauveteuse aguerrie, il s'est battu à chaque instant pour rester en vie. Ses efforts et ceux de ses bienfaiteurs ont fini par payer, car il est désormais métamorphosé.

Eros était le seul survivant de sa portée. Orphelin dès les premières minutes de sa vie, il n'avait aucune possibilité de s'en sortir seul. Par chance, dans son malheur, le chaton gris a été pris en charge et a reçu des soins d'urgence de la part d’Erin.

Cette dernière a commencé à le nourrir 24 heures sur 24. Malheureusement, le félin ne parvenait pas à téter la seringue contenant son lait et ne recevait pas suffisamment de nutriments pour être en bonne santé. Sa sauveteuse a donc été obligée de le nourrir par sonde, comme l’a mentionné Love Meow.

@forthelove_ofkittens / Instagram

Des journées fatigantes

Pendant une semaine, Erin n'a pas relâché ses efforts, dormant peu et restant constamment attentive aux besoins du petit. Grâce à sa détermination, la santé de ce dernier a commencé à se stabiliser. La boule de poil a fini par ouvrir les yeux, ce qui marquait le passage d'une première étape vers sa vie de chaton. C'est là que son ange-gardien a décidé de le nommer Eros, en référence au dieu de l'amour et de la puissance.

Erin est restée attentionnée envers l'animal par la suite et lui a donné tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir. Au fil des jours, elle l'a vu se métamorphoser et prendre de l'aplomb. Eros n'était plus le quadrupède fragile et fébrile d’il y a quelques semaines. C'était un chaton dynamique, curieux et joueur. Il s'est même fait un ami nommé Kali dans sa nouvelle maison d'accueil, chez une autre bénévole nommée Lori White.

Puisqu'il n'est pas encore en âge de quitter le nid, Eros reste avec sa famille d'accueil. Un jour, il sera prêt à rejoindre sa maison pour la vie afin d'écrire la suite de son histoire extraordinaire.