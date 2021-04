Une femme paniquée de voir son chat coincé dans un arbre du parc reçoit l'aide d'élagueurs

Une équipe d’élagueurs est intervenue au parc Kennedy, à Beauvais, pour porter secours à une chatte coincée au sommet d’un arbre, à plusieurs mètres du sol. L’action rapide et efficace de ces professionnels leur a permis de récupérer l’animal en toute sécurité, au plus grand soulagement de sa propriétaire.

Si les chats sont d’excellents grimpeurs et parviennent aisément à prendre des hauteurs vertigineuses, il leur arrive aussi de se retrouver dans l’impossibilité de redescendre après avoir atteint les sommets, notamment ceux des arbres.

C’est ce qui est arrivé à ce félin à Londres, qui a dû passer 2 jours entre les branches, ou encore à son congénère en Floride, sauvé par les pompiers après un séjour d’une semaine en haut d’un arbre dont il se serait volontiers passé.

Noumine, elle, n’a pas eu à tutoyer aussi longtemps les cimes des arbres, comme le rapportait ActuOise ce mercredi 7 avril. Ce jour-là, la chatte aux magnifiques yeux azur avait eu la mauvaise idée de se hisser tout en haut de l’un des arbres du parc John Fitzgerald Kennedy, à Beauvais dans l’Oise.

La chatte rapidement secourue par les élagueurs de la commune

Sa propriétaire ne pouvait pas faire grand-chose pour la récupérer. Seuls des spécialistes dotés des équipements adéquats étaient en mesure de ramener la chatte sur le plancher des vaches. Lesdits spécialistes sont justement arrivés peu après sur les lieux avec leur matériel. Les élagueurs des parcs et jardins de Beauvais en l’occurrence.

Les arboristes ont déployé leur nacelle, grâce à laquelle ils ont pu arriver à la hauteur de Noumine, la sécuriser et la ramener en bas saine et sauve. Elle a ensuite été remise à sa maîtresse, soulagée et reconnaissante.

Une opération de sauvetage qui s’est déroulée sans accroc et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un tweet de Caroline Cayeux, maire de la commune et préfecture isarienne.

