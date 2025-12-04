Chargée de surveiller et d’empêcher ses amis chevaux d’entrer dans la maison ses humains, cette chatte faillit à sa tâche et décide de s’enfuir rapidement (vidéo)

Nos amis félins se prennent souvent pour les maîtres incontestés de leur maison et pensent avoir tous les droits. C’est le cas de la belle Olivia, qui a pour rôle de garder un œil sur les chevaux du ranch où elle vit et de les empêcher de rentrer dans la maison. Mais un jour, elle a exceptionnellement décidé que ce serait probablement très drôle d’inciter l’un d’eux à entrer dans la salle à manger…

Olivia est une adorable chatte blanche et rousse qui vit dans le Wisconsin avec ses 2 humains et 6 chevaux Islandais. Sur TikTok, son humaine qui se fait appeler @iamglytja mais qui se prénomme vraisemblablement Robin, a pour habitude de poster très régulièrement des vidéos de leur quotidien de rêve. L’écurie est directement rattachée au salon et les 2 pièces ne sont séparées que par une simple baie vitrée depuis laquelle le couple peut surveiller les allers et venues du troupeau. Olivia, quant à elle, passe le plus clair de son temps assise ou couchée devant la vitre à surveiller attentivement les moindres faits et gestes des équidés. Son rôle ? Les empêcher d’entrer dans le salon !

© @iamglytja / TikTok

Ni vu ni connu !

Néanmoins, il arrive que la petite chatte se moque un peu de ses humains en invitant, à l’occasion, l’un des chevaux à entrer dans la maison. Il y a plus d’un an maintenant, Robin a posté une vidéo de l’un d'eux en train d’entrer par effraction dans le salon. Olivia qui semblait curieuse de faire entrer le cheval blanc prénommé Hermi a néanmoins filé aussi vite que l’éclair en voyant que les choses étaient en train de tourner au vinaigre. Après avoir hésité pendant quelques secondes, Hermi se décide finalement à entrer et claque un grand coup son sabot sur le parquet de la maison. La minette prend alors peur et file se cacher, laissant ainsi son humaine gérer le problème… “Euh Hermi… tu n’as rien à faire ici, tu vis dans l’écurie, allez hop fais demi-tour !”, l’encourage alors Robin en l’accompagnant gentiment vers la sortie.

Des internautes sous le charme