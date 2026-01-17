« Besoin l'une de l'autre », une chatte guide son amie aveugle et trouve en elle un soutien émotionnel

Abandonnées ensemble, Maggie et Lily partagent une complicité rare. L’une guide sa compagne aveugle, tandis que l’autre est une source de réconfort. Les 2 minettes rêvaient d'être adoptées ensemble et, après des semaines d’attente, elles ont enfin trouvé une famille où leur amitié si spéciale peut continuer à s’épanouir.

Quand leur propriétaire a dû déménager dans un logement n’acceptant pas les animaux, Lily et Maggie n’ont pas pu le suivre. Recueillies par le refuge Second Chance Animal Services (Massachusetts, États-Unis), les 2 petites chattes ont heureusement pu compter l’une sur l’autre dans cette épreuve. Elles ont d’ailleurs vite montré qu’elles partageaient un lien très spécial.

Un lien unique

Selon Wendy Hall, de Second Chance, elles avaient toutes les 2 « besoin l'une de l'autre » à leur arrivée. « Maggie était le chat guide de Lily, et Lily était le chat de soutien émotionnel de Maggie. Elles dépendaient vraiment l'une de l'autre », a-t-elle expliqué à PEOPLE.

Lily souffre en effet d’une atrophie rétinienne progressive qui la rend aveugle. Elle se déplace grâce à Maggie, qui agit comme un véritable chat guide, l’appelant ou la touchant du museau lorsqu’elle hésite. En retour, Lily aide Maggie à s’ouvrir aux nouvelles situations.

© Second Chance Animal Services

« Des 2 chattes, Lily est la plus sociable et la plus mature », affirme Lisey Good de Second Chance. « Maggie se fie à Lily pour savoir si elle est en sécurité et si elle peut faire confiance à une situation ou à une personne. La présence de Lily aide Maggie à être moins craintive et timide. »

Conscient de ce lien exceptionnel, leur ancien propriétaire a souhaité qu’elles soient adoptées ensemble. Le refuge a accepté, sachant qu’elles s’épanouiraient mieux côte à côte, même si cela devait retarder un peu leur adoption.

© Second Chance Animal Services

Une vraie fin heureuse

Après plusieurs semaines d’attente, Lily et Maggie ont enfin trouvé leur famille idéale chez Kathleen Livingstone et Beryl Adams.

« Nous les trouvions magnifiques, nous savions qu'elles étaient très proches et il semblait qu'elles attendaient depuis un certain temps au refuge. Nous voulions les aider », a expliqué Kathleen.

© Second Chance Animal Services

L’adaptation à leur nouvelle maison a pris un peu de temps, mais les 2 minettes se sont mutuellement soutenues : Lily aidait Maggie à se détendre, tandis que Maggie guidait Lily jusqu’à ce qu’elle mémorise son nouvel environnement.

« Maintenant qu'elles sont ici, elles sont toutes les 2 beaucoup moins craintives. Elles passent du temps ensemble, côte à côte, mais il semble que Lily n'ait plus besoin de Maggie pour la surveiller maintenant qu'elle a un foyer permanent qu'elle connaît. Elle se sent en sécurité », signale leur nouvelle maîtresse.

Le refuge espère que cette belle adoption encouragera d’autres personnes à accueillir des animaux inséparables ou ayant des besoins particuliers. « Les gens craignent de ne pas savoir comment s'en occuper, mais les animaux sont extraordinaires, résilients et indépendants. Nous avons vu des histoires incroyables », confie Lisey Good. Celle de Lily et Maggie en fait certainement partie !