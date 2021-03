Un chat coincé pendant une semaine sur un arbre s'échappe encore plus haut à l'arrivée des pompiers

En Floride, les pompiers ont eu fort à faire lorsqu’ils ont dû intervenir pour sauver un chat coincé en haut un arbre depuis plusieurs jours. L’animal effrayé leur a compliqué la tâche en se réfugiant encore plus haut, mais ils ont finalement réussi à le faire redescendre en toute sécurité.

Aux prix d’intenses efforts et de plusieurs tentatives infructueuses, les pompiers du comté d’Escambia, dans le Nord-ouest de la Floride sont parvenus à récupérer un chat sain et sauf alors qu’il était en haut d’un arbre. L’animal s’y trouvait depuis plus d’une semaine, comme le rapportait le Borneo Bulletin ce lundi 15 mars.

Jeudi dernier (11 mars) au soir, les soldats du feu avaient été prévenus de la situation par des commerçants locaux, à Pensacola. Arrivés sur les lieux, ils ont déployé leur grande échelle et l’un d’eux, répondant au nom de Paul Guy, est monté dans l’espoir de l’atteindre rapidement. Toutefois, le félin a pris peur et décidé de monter encore plus haut dans l’arbre.

Un repas, de l’eau et un nouveau nom pour le chat secouru

3 nouveaux essais plus tard, Paul Guy a pu se hisser à son niveau et le saisir, pour ensuite le ramener en bas en toute sécurité. Le chat a ensuite eu droit à une gamelle d’eau et un repas. Des spaghettis en l’occurrence. L’animal en avait bien besoin après plus de 7 jours sans boire ni manger.

Les pompiers du comté d’Escambia l’ont emmené dans leur caserne où il a passé la nuit. Le lendemain matin, le service du contrôle des animaux est venu le chercher. Le chat a reçu le nom de Paul, en hommage à l’homme qui lui a porté secours.

Le Borneo Bulletin indique que, récemment, les pompiers de l’Utah (Ouest des Etats-Unis) avaient dû gérer un cas similaire à Ogden. Là encore, un chat s'était retrouvé pris au piège au sommet d’un arbre pendant 4 jours, avant d’être sauvé, nourri et réhydraté.