Sauvé de la rue et du froid, un chat trouve enfin un foyer et sort de sa coquille (vidéo)

Igor, un chat errant, avait été trouvé dans le froid avant d’être conduit dans un service animalier situé à 5 heures de Montréal. Un appel à l’aide sur les réseaux sociaux avait permis de le faire transférer au sein de l’association Chatons Orphelins Montréal, où il a été placé en famille d’accueil. En sécurité, il reprend peu à peu confiance en l’être humain et sort enfin de sa coquille.

Tout a commencé en février dernier, lorsqu’une photo d’Igor a circulé sur le Web. Le pauvre chat, baptisé Igorttrist, avait été trouvé seul dans la rue et dans le froid, puis emmené dans un service animalier. « Ce minet était en attente du pire dans le service animalier et personne n'est venu le chercher. Il serait un senior et il a été trouvé seul dans le froid en plein hiver, aucune autre info », précisait le premier post à son sujet diffusé par Chatons Orphelins Montréal (COM) sur Facebook.

Une chaîne de solidarité s’est mise en place

Grâce à la première photo qui a circulé où on apercevait Igor, le regard triste et vide, 2 personnes ont décidé de lui venir en aide. « Une demande de prise en charge auprès du service animalier a été faite, et ils ont accepté de le céder en échange d'un remboursement pour ce qu'il avait coûté sur place avec la nourriture », précisait la publication de COM datant du 19 février. Mais Igor se trouvait à 5 heures de route de Montréal et il fallait organiser son rapatriement. Les 2 personnes qui avaient repéré la boule de poils ont alors décidé d’organiser une chaîne de solidarité pour conduire le félin à bon port. « Il a fallu trouver des gens bienveillants pour faire des bouts de trajet afin qu'il arrive ici. »

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

« Il se méfiait de tout ce qui l’entourait. »

À son arrivée au sein de Chatons Orphelins Montréal, une association de bénévoles dont nous vous parlions déjà dans 2 récents articles, ici et ici, Igor était hélas terrifié et méfiant. Son instinct de survie, acquis dans la rue, était toujours présent et il restait prostré dans un coin de sa cage. De plus son pelage était fortement emmêlé, il était sale et souffrait d’infections dont il fallait absolument s’occuper. Conduit chez le vétérinaire, il a été lavé, stérilisé et soigné.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

En route vers sa famille d’accueil

À présent, il fallait le socialiser et lui permettre de se reposer, et pour ce faire, il a été placé dans une famille d’accueil. Cependant, là encore, les choses n’ont pas été aisées. Il se cachait sur un lit superposé pour être tranquille, mais ne montrait aucune agressivité envers quiconque. Jusqu’à ce que sa bienfaitrice lui présente une friandise. C’est là qu’il a commencé à se révéler et à comprendre que l’humaine face à lui ne lui voulait aucun mal et que ses caresses étaient agréables. « Il a fallu de la patience pour le socialiser. Il sifflait un peu les premiers jours, mais il s’est progressivement installé et a établi ses propres routines », confiait l’association avant d’ajouter : « Il s’est attaché à son humain dès que les friandises sont apparues. Chaque jour, il faisait des progrès. Lentement, il est sorti de sa coquille. »

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Igor progresse peu à peu

Si aujourd’hui, il est encore effrayé par les gestes brusques et les bruits, « C’est un vrai amour, un grand tendre. Il adore la routine et un environnement calme. » et il apprécie le confort de sa nouvelle vie. Il va même jusqu’à découvrir le jeu, révélant un caractère joueur et accordant de plus en plus sa confiance à ses humains. Comme le précisait le média Love Meow , il a même eu droit, il y a quelque temps, à une séance de SPA, où on s’est occupé de son pelage pour dévoiler toute sa beauté. Son poil roux et beige désormais propre et coupé lui donne une apparence différente, celle d’un chat qui peut enfin voguer vers sa nouvelle vie, au chaud et dans la douceur d’un foyer.

Le conseil Woopets : comment socialiser un chat ?

Quand on est nouveau propriétaire d’un chat, il faut avoir conscience que la socialisation, selon la situation précédente du félin, peut être compliquée et longue. De plus, on n’agira pas de la même manière selon qu’il s’agit de socialiser un chaton ou un chat adulte, voire un ancien félin errant. Toutefois, voici quelques étapes à ne pas négliger.

A lire aussi : « Le chat est sur le toit », une famille qui part en vacances et découvre son chat sur le toit de la voiture après 160 kilomètres de trajet