Pensant avoir affaire à une chatte errante s'aventurant dans sa ferme, elle reconnaît un visage familier qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans (vidéo)

L’arrivée inattendue d’une chatte particulièrement affectueuse a conduit une jeune femme à vivre un moment aussi tendre qu’inimaginable. Une rencontre qui a révélé une histoire émouvante, comme seuls les animaux savent en offrir.

En Angleterre, une chatte et sa propriétaire ont vécu des retrouvailles totalement inattendues après la disparition de la première pendant 7 longues années.

Nicole Joanne Billington, 28 ans, vit entourée d’animaux, notamment des chevaux et des chats. Un soir de novembre 2025, elle a vu une chatte au pelage tigré entrer dans sa propriété. La croyant d’abord errante, elle a ensuite pensé qu’il s’agissait de son amie féline Sassy, avant de constater qu’elle avait un bout d’oreille manquant et ne pouvait donc pas être celle-ci.

Surprise par l’attitude extrêmement amicale de la “visiteuse”, la jeune femme a tout de suite songé à lui offrir l’hospitalité. “Je l'ai accueillie, espérant lui offrir un bon repas et une nuit au chaud si elle le voulait bien, raconte-t-elle à Newsweek . Dès qu'elle s’est retrouvée à moins de 2 mètres, elle a foncé vers moi et a commencé à se frotter la tête et à ronronner contre moi".



Nicole Joanne Billington l’a regardée de plus près et a ainsi eu une révélation qui l’a laissée sans voix. Les yeux de cette chatte, les marques de son pelage, ses miaulements… Tout chez elle lui semblait familier. Elle a soudain réalisé que l’animal qu’elle avait sous les yeux et qu’elle avait l’intention d’adopter était, en fait, déjà le sien.

Une chatte qui la suivait partout avant de se volatiliser

La chatte s’appelle Tigger et elle avait disparu en 2018 à l’âge de 3 ans. Elle avait vu le jour dans sa ferme et, “dès l'âge de 6 ou 7 semaines, elle ne m'a jamais quittée”, se souvient sa maîtresse.



“Elle dormait dans mon lit, venait dans chaque box pendant le nettoyage, me suivait à la sellerie quand je prenais mon équipement, et même au manège pendant que je montais, poursuit Nicole Joanne Billington. Elle venait aux portes des enclos et m'attendait pendant que j'attrapais les chevaux. Elle n'a jamais quitté l'écurie, pas même pour aller dans nos champs. Cela a duré un peu plus de 3 ans.”

Son humaine l’avait cherchée partout, sans résultat, jusqu’à ce retour surprise qu’elle a filmé et partagé sur TikTok. Voici la vidéo :

