Adoptée sur le tard, cette chatte vit un pur moment de bonheur en découvrant pour la première fois un oreiller (vidéo)

On ne mesure pas toujours l’importance du confort, sauf quand on en a été privé. MK, une minette adoptée dans ses vieux jours, pourrait vous en parler ! Ce n’est que tout récemment qu’elle a découvert pour la première fois le moelleux d’un oreiller. La vidéo qui a capturé cet instant d’une douceur infinie ne manquera pas de vous faire sourire.

Comme beaucoup d’animaux âgés dans les refuges, MK attirait peu l’attention des adoptants, jusqu’à ce que celle qui est devenue sa maîtresse lui donne une chance. Depuis, l’adorable minette tigrée ne cesse de lui témoigner sa gratitude par de tendres câlins et découvre chaque jour de nouvelles choses. Dans une vidéo partagée sur son propre compte Instagram, on la voit ainsi se nicher pour la première fois dans un oreiller moelleux : une véritable révélation !

Une douce découverte

Dans cette touchante publication relayée par le média CatTime, MK semble avoir été complètement absorbée par la literie. Tendrement blottie contre sa maîtresse dans le lit, la minette a posé sa tête sur un oreiller blanc et se laisse aller à de longs ronronnements. Elle frotte sa tête contre le tissu et émet de petits miaulements de satisfaction. Le bonheur !

© @seniorcatmk / Instagram

Comme la propriétaire de MK le résume parfaitement en légende : « Parfois, on a tous juste besoin d’une pause et d’un bon oreiller moelleux. »

Elle poursuit dans le texte affiché à l’écran : « Dans un monde aussi politisé… Profitez de cette vidéo de mon chat âgé adopté qui touche un oreiller pour la première fois. » Un vrai moment de réconfort que les internautes ont su apprécier.

Un moment suspendu qui fait chaud au cœur

Ayant déjà récolté plusieurs centaines de commentaires, cette vidéo a beaucoup touché les spectateurs. Nombre d’entre eux ont craqué pour les petits miaulements et autres petits bruits irrésistibles de MK, tandis que d’autres ont avoué que sa voix rauque et âgée, son ronronnement régulier et la douce musique les avaient émus aux larmes.

© @seniorcatmk / Instagram

Il faut dire que cette vidéo fait tout particulièrement chaud au cœur. On ne connaît pas le passé de cette minette âgée, mais il semble peu probable qu’elle ait déjà connu un tel confort jusque-là. Ce moment simple, mais touchant, rappelle ainsi que même les animaux âgés qui ont parfois eu un passé difficile peuvent encore découvrir de petites joies inattendues.