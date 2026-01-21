Cette chatte qui a attendu 2 ans au refuge possède désormais sa propre chambre dans le foyer de ses rêves (vidéo)

Wolfie a séjourné dans un refuge pendant 2 ans, avant de goûter au bonheur absolu. La jeune chatte, qui n’avait jamais connu la vie de famille, a découvert les plaisirs de la vie en intérieur et l’Amour avec un grand « A ». Son adoptante, dévouée et attentionnée, a effectué des aménagements spéciaux au sein de son domicile pour rendre sa vie encore plus belle.

Comme le révèle Cole & Marmalade, Wolfie a vécu 2 longues années dans un refuge, en rêvant de voir apparaître la famille idéale. La vie au sein de cet établissement pouvait être particulièrement stressante, malgré la bienveillance du personnel.

Jusqu’au jour où l’amour a enfin frappé à la porte de son cœur… Une femme, nommée Charlee, est tombée sous le charme de la chatte et a décidé de l’adopter. Son objectif ? Lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours.

© @buildandcreatehome / Instagram (capture d'écran)

Un cocon bien à elle

Au sein de son nouveau nid douillet, la boule de poils a reçu bien plus que ce qu’elle pouvait imaginer. Son adoptante a mis ses compétences en bricolage et menuiserie au service de sa fidèle compagne aux pattes de velours.

© @buildandcreatehome / Instagram (capture d'écran)

Pour lui montrer qu’elle comptait vraiment à ses yeux et qu’elle était désormais chez elle, Charlee a construit un espace spécialement dédié à son félin. « Je vais transformer cette zone sous les escaliers en sa propre petite chambre où elle pourra se détendre et échapper aux enfants et au chiot », a-t-elle expliqué.

Désireuse de partager son beau projet avec les abonnés de son compte Instagram, Charlee a filmé l’avancée des travaux. Le résultat vaut vraiment le coup d’œil !

© @buildandcreatehome / Instagram (capture d'écran)

« Elle mérite un peu d’attention »

Aujourd’hui, Wolfie dispose de sa propre « chambre », dont les murs sont teintés en rose et ornés de tableaux.

Une vidéo montrant le grand final a récolté plus de 48 000 mentions « j’aime » sur Instagram. « Waouh trop beau ! Encore un chat heureux, on aime voir ça quand ils sont chouchoutés », écrit une internaute. « C’est la chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui », confie une autre utilisatrice du réseau social.

Toutefois, plusieurs personnes lui ont reproché « d’en faire trop » pour son animal. Sa réponse ? « Pour ma défense, elle a vécu dans un refuge no-kill* pendant plus de 2 ans avant que je l'adopte il y a quelques mois. Donc, je pense qu’elle mérite un peu d’attention. »

*Refuge qui s'engage à ne pas euthanasier les animaux sains ou soignables.