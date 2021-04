Les pompiers déploient une échelle de 10 mètres pour un chat coincé dans un arbre. La réaction du félin est impensable !

A Londres, pompiers et membres d’une association se portaient au secours d’un chat coincé dans un arbre depuis 2 jours, quand ce dernier a décidé qu’il en avait assez d’attendre. Sa réaction a totalement surpris tous ceux qui s’étaient mobilisés pour l’aider.

Les chats sont capables de grimper très haut, mais il leur arrive parfois de se retrouver pris au piège une fois arrivés au sommet. C’est ce qui s’est passé pour un félin ayant escaladé un arbre de 7 mètres et demi à Thornton Heath, quartier du Sud de la capitale britannique.

Comme le rapportait The Independent ce mardi, le chat en question était coincé en haut de l’arbre depuis 2 jours, quand les secours ont été prévenus et sont arrivés sur les lieux.

Une équipe de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) avait d’abord tenté d’atteindre l’animal pour le faire redescendre en toute sécurité, mais elle ne disposait pas de l’équipement nécessaire.

Elle a alors fait appel aux pompiers. Une unité basée à Norbury a été dépêchée sur place et a déployé une échelle de près de 10 mètres. Toutefois, alors que le dispositif était prêt et que l’un des soldats du feu se préparait à monter, le chat a pris la décision de redescendre tout seul, sans aucune aide.

Il n’avait besoin que de l’échelle

Lentement et prudemment, le quadrupède a descendu les marches une à une, jusqu’à arriver tout en bas, avant de s’enfuir en courant. Surpris, mais ravis de voir l’animal enfin tiré d’affaire, les pompiers n’ont plus eu qu’à remballer leur matériel et regagner leur caserne.

Leur commandant Richard Hamilton a rappelé aux citoyens que dans pareilles situations, il est inutile de prendre des risques inconsidérés en tentant de secourir un animal coincé aussi haut. Au lieu de cela, il leur recommande d’appeler une association telle que la RSPCA ou les pompiers, qui sont toujours « prêts, disposés et capables de venir en aide aux animaux en détresse ou blessés ».