Avec l'aide d'une femme au grand coeur, une chatte gestante trouve un abri à temps pour mettre au monde ses 5 chatons

Penelope a eu la chance de rencontrer la fondatrice de Foster Kitten Mama, Heidi Shoemaker, au bon moment. La chatte a mis bas chez son ange gardien, puis a pu élever ses chatons dans un environnement rassurant et bienveillant. La dernière étape est arrivée et maman comme chatons ont pu trouver leur place chez des adoptants.

« Heureusement ce cycle se termine ici », rappelait Heidi à propos de Penelope. Cette maman et ses petits ont passé une étape importante de leur vie, et ne manqueront plus de rien. « J’aimerais pouvoir faire cela pour chaque chat maltraité du monde », rappelait la fondatrice.

Enfin un espace où se reposer

Penelope était enceinte de sa deuxième portée lorsqu’elle est arrivée chez Heidi, expliquait Love Meow. La chatte gestante a été installée dans un espace confortable, avec tout le nécessaire pour se reposer, mais aussi s’amuser. Penelope a vite montré à la bénévole toute la vivacité qu’elle avait en elle : elle se saisissait de tous les jouets qui lui étaient présentés.

Une nuit et 5 chatons plus tard

Un jour, alors que Heidi rentrait du travail, elle a compris que le travail avait commencé pour Penelope. Alors que le premier accouchement de la chatte, quelque temps auparavant, s’était mal passé, Heidi s’est donnée pour mission d’accompagner au mieux sa protégée cette fois-ci. Avant le petit matin, ce sont Prescott, Polly, Paxton, Price et Piper, 5 adorables chatons, qui ont vu le jour.

« Une maman merveilleuse »

Penelope a assumé son rôle de maman à merveille. Heidi décrivait : « Elle est toujours avec eux, s’assurant qu’ils sont propres et nourris ». Les 3 mois passés auprès de leur maman se sont merveilleusement bien passés. Heidi espérait que ces chatons si dynamiques puissent être adoptés en duo.

Un rêve se réalise

Le rêve de Penelope s’est réalisé lorsqu’une amie de sa mère d’accueil, venant de perdre son chat, s’est manifesté pour adopter la chatte. En rencontrant la petite Piper, l’adoptante a décidé de faire de la place à la maman et à la fille.

Un peu plus tard, c’est Paxton et Prescott qui ont pris le chemin d’une nouvelle maison. Puis le tour est venu pour Price et Polly de faire la connaissance de leur famille et des petits humains qui la composent.

« Reconnaissante », Heidi est heureuse d’avoir pu mener sa mission à bien.